Tha NASA a’ sireadh mholaidhean airson modal Deorbit Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha NASA air gairm a chuir a-mach airson molaidhean airson modal deorbit Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), a leigeas le luchd-tairgse an seòrsa cùmhnant as fheàrr leotha a thaghadh airson a leasachadh. Tha an t-iarrtas mu dheireadh airson molaidhean, a chaidh fhoillseachadh air 18 Sultain, airson Carbad Deorbit na Stàitean Aonaichte (USDV), a bhios an urra ris na h-ìrean deireannach de bhith a’ cur às don ISS clàraichte airson 2030.

Mhol an dreachd iarrtas airson molaidhean, a chaidh fhoillseachadh sa Chèitean, dòigh-obrach cùmhnant “hybrid”, leis an ìre leasachaidh fo chùmhnant cosgais a bharrachd agus cinneasachadh fo chùmhnant prìs stèidhichte. Tha an t-iarrtas deireannach airson molaidhean a’ leigeil le luchd-tairgse an dòigh-obrach tar-chinealach a chumail no am pròiseact gu lèir a chrìochnachadh, a’ gabhail a-steach leasachadh, fo chùmhnant prìse daingeann. Chaidh an dòigh cunnraidh seo a thaghadh le NASA gus luach a mheudachadh don riaghaltas agus àrdachadh farpais.

Thug NASA seachad $180 millean don USDV anns a’ mholadh buidseit aca airson bliadhna fiosgail 2024, a’ dèanamh a-mach gum biodh a’ chosgais iomlan timcheall air $1 billean. Ach, tha a’ bhuidheann a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha earbsachd don USDV mar thoradh air a’ phàirt chudromach a th’ aige anns a’ phròiseas deorbiting. Feumaidh an soitheach-fànais obrachadh gu foirfe air a’ chiad turas-adhair aige agus comasan call obrach agus neo-riaghailteachd a bhith aca.

Tha an ùine bhunaiteach airson a’ chùmhnant a’ ruith tron ​​Mhàrt 2031, ach tha an t-iarrtas airson molaidhean cuideachd a’ toirt a-steach roghainnean airson seirbheisean amalachaidh a stòradh agus a chuir air bhog chun t-Sultain 2035, a’ toirt cunntas air dàil a dh’ fhaodadh a bhith ann an dì-choimiseanadh an ISS.

Tha molaidhean ri thighinn gu NASA air 17 Samhain, le dùil ri duais sa Ghiblean 2024.

