Sgioba New Horizons agus Teileasgop Hubble Suas gus Uranus agus Neptune fhaicinn

Tha an soitheach-fànais New Horizons, a tha ainmeil airson an itealaich aige de Pluto ann an 2015, a’ tòiseachadh air misean ùr gus Uranus agus Neptune fhaicinn. Is e an dà phlanaid fad às seo an fheadhainn as lugha a thadhail san t-siostam grèine againn agus tha iad a’ toirt cothrom sònraichte do luchd-saidheans barrachd fiosrachaidh a chruinneachadh mun deidhinn. Gus cuideachadh leis an oidhirp seo, tha NASA a’ ruighinn a-mach gu speuradairean neo-dhreuchdail gus na beachdan aca air Ùranus agus Neptune a chuir a-steach.

Is e dìreach Voyager 2 a thadhail air Ùranus agus Neptune airson ùine ghoirid, a’ ciallachadh nach eil am fiosrachadh a th’ againn mu na planaidean sin cuingealaichte. Tha New Horizons, ge-tà, a’ toirt sealladh air ais de na planaidean bhon àite aige ann an Kuiper Belt, far a bheil Pluto a’ fuireach. Bidh an Teileasgop Hubble Space a’ cumail sùil air taobhan soilleir nam planaidean, agus glacaidh New Horizons dealbhan de na taobhan dorcha aca, leis a’ Ghrian air fàire.

Tha beachdan neo-dhreuchdail deatamach ann a bhith a’ peantadh dealbh iomlan de na planaidean, oir is urrainn dhaibh lorg a chumail air feartan leithid feartan soilleir ann an àileachdan Uranus agus Neptune. Le beagan ùine amharc airson New Horizons agus Hubble, faodaidh dàta neo-dhreuchdail cumail oirnn a’ leasachadh ar tuigse air na saoghal fad às sin.

Gus cur ris, faodaidh speuradairean neo-dhreuchdail na h-ìomhaighean aca de Uranus agus Neptune a phostadh air-loidhne a’ cleachdadh an hashtag #NHIceGiants air X (air an robh Twitter roimhe) no Facebook. Air an làimh eile, faodar ìomhaighean a chuir a-steach air-loidhne le fiosrachadh buntainneach leithid an ceann-latha, an uair, agus pas-còmhlain sìoltachain a chaidh a chleachdadh.

Tha Ùranus agus Neptune rim faicinn an-dràsta airson a’ mhòr-chuid den oidhche, le Ùranus ag èirigh agus a’ suidheachadh nas fhaide na Neptune. Gheibhear Ùranus anns an reul-bhad Aries eadar Jupiter agus na Pleiades, agus tha Neptune ann an iar-dheas Pisces. Tha feum air foighidinn agus teileasgop de mheud math a bhith a’ coimhead air na planaidean fad às sin, ach is fhiach an oidhirp ar n-eòlas air na saoghal as fhaide air falbh aig siostam na grèine adhartachadh.

stòran:

- NASA

— TheSkyX