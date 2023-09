Cunnartan agus Fuasglaidhean airson Slàinte Daonna ann an Siubhal Fànais

Leis an àireamh de mhiseanan le sgioba a tha a’ sìor fhàs don fhànais agus planaichean airson mhiseanan gu Mars san àm ri teachd, tha luchd-saidheans agus NASA gu gnìomhach ag obair gus fuasglaidhean a lorg airson na cunnartan slàinte a dh’ fhaodadh a thighinn am bàrr nuair a bhios iad a ’siubhal fànais. Bidh an artaigil seo a’ sgrùdadh nan cunnartan a tha an lùib rèididheachd fànais, atharrachaidhean grabhataidh, agus slàinte inntinn is aonaranachd, a bharrachd air an rannsachadh leantainneach agus leasachaidhean teicneòlach a tha ag amas air na cunnartan sin a lasachadh.

Tha rèididheachd fànais na adhbhar dragh mòr leis gum bi speuradairean a bhios a’ siubhal seachad air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ faighinn eòlas leantainneach air rèididheachd. Faodaidh seo droch bhuaidh a thoirt air na siostaman nearbhach agus cardiovascular, a’ toirt a-steach leasachadh ghalaran cardiovascular agus an comas airson milleadh eanchainn. Tha NASA a’ leasachadh teicneòlas gus speuradairean a dhìon bho rèididheachd a’ cleachdadh stuthan mar Kevlar agus polyethylene, agus dh’ fhaodadh cuid de bhiadhan is stuthan-taic cuideachadh le bhith a’ lughdachadh buaidh nochdaidh rèididheachd.

Bidh atharrachaidhean grabhataidh cuideachd a’ toirt buaidh air bodhaig an duine san fhànais. Bidh speuradairean a’ faighinn call fèithean agus briseadh cnàimh air sgàth dìth tromachd na Talmhainn. Gus dèiligeadh ri seo, tha speuradairean a’ faighinn stuthan-taic mar bisphosphonate gus am fèithean agus slàinte cnàimh a chumail suas rè mhiseanan fada. A bharrachd air an sin, bidh microgravity a ’toirt buaidh air na siostaman nearbhach agus cuairteachaidh, a’ leantainn gu gluasadan lionn sa bhodhaig agus duilgheadasan lèirsinn. Thathas a’ sgrùdadh deiseachan agus aodach sònraichte gus cuir an-aghaidh na buaidhean sin.

Is e dùbhlan mòr eile an t-slàinte inntinn agus an aonaranachd a bhios speuradairean a’ faighinn fhad ‘s a tha iad a’ siubhal fànais. Faodaidh amannan fada às aonais conaltradh le caraidean is teaghlach buaidh mhòr a thoirt air sunnd inntinn. Bidh speuradairean a’ faighinn trèanadh sgioba farsaing agus prògraman stiùireadh cuideam gus ullachadh airson aonaranachd agus fìor dhroch shuidheachaidhean siubhal fànais. Tha luchd-rannsachaidh a’ sgrùdadh dhòighean air sùil a chumail air agus taic a thoirt do shlàinte inntinn anns na fìor àrainneachdan sin.

Fhad ‘s a tha siubhal fànais a’ tighinn leis na dùbhlain aige, tha e cuideachd a ’tabhann eòlasan domhainn leithid a’ bhuaidh tar-shealladh, far a bheil speuradairean a ’faireachdainn iongnadh agus ceangal nuair a choimheadas iad air an Talamh bhon fhànais. A bharrachd air an sin, tha grunn thagraidhean aig an rannsachadh a chaidh a dhèanamh san raon seo airson slàinte dhaoine air an Talamh a leasachadh, leithid leigheasan airson euslaintich aillse a tha a’ faighinn leigheas rèididheachd agus adhartasan ann an slàinte cnàimh is fèithe airson daoine a tha a’ fàs nas sine.

Gu h-iomlan, tha sgrùdadh air slàinte dhaoine san fhànais deatamach airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd a bharrachd air a bhith buannachdail do bheatha air an Talamh tro adhartasan teicneòlach agus adhartasan meidigeach.

Stòran: An Còmhradh