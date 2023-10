Bidh NASA a’ cur air bhog Rannsachadh airson Molaidhean Dealbhaidh Space-Tug $1 billean

Tha NASA air rannsachadh a thòiseachadh airson molaidhean dealbhaidh airson inneal-fànais a bhios an urra ri seann Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) a thoirt a-mach à orbit. Bidh an soitheach-fànais, ris an canar gu h-oifigeil Carbad Deorbit na SA, a’ cuimseachadh air a’ ghnìomhachd deorbit mu dheireadh a bheir gu sàbhailte an ISS a-mach à orbit thar cuan, air falbh bho sgìrean sluaigh. Thathas a’ meas gu bheil cosgais an soitheach-fànais timcheall air $1 billean.

Thàinig an co-dhùnadh a dhol air tòir Carbad Deorbit na SA às deidh do NASA agus a chom-pàirtichean lèirmheasan a dhèanamh a sheall gun toireadh fuasgladh bàta-fànais ùr comasan nas làidire airson deorbit cunntachail. Chaidh beachdachadh air bàta-fànais Ruiseanach airson na dreuchd seo na bu thràithe.

Faodaidh molaidhean dealbhaidh airson a’ chupa-fànais a bhith nan dealbhadh ùr no nan atharrachaidhean air bàta-fànais a th’ ann mar-thà. Tha gu 17 Samhain aig buill gnìomhachais le ùidh na molaidhean aca a chuir a-steach. Feumaidh an soitheach-fànais a bhith ag obair air a’ chiad turas-adhair aige agus bidh comasan call obrach agus faighinn seachad air neo-riaghailteachd gus leantainn air adhart leis an losgadh deorbit.

Ach, bheir grunn bhliadhnaichean mus tèid an space-tug a chuir an gnìomh airson deorbit ISS. Tha NASA agus trì buidhnean fànais eile an dùil timcheall air seachd bliadhna eile de chleachdadh ISS. A bharrachd air an sin, tha NASA ag amas air stèiseanan fànais malairteach a chleachdadh airson na h-oidhirpean orbit ìosal aca.

Stòr: NASA

Mìneachaidhean:

Deorbit: Am pròiseas airson bàta-fànais no nì a thoirt a-mach às an orbit aige gu sàbhailte agus a thilleadh chun Talamh.

Tug-fànais: Soitheach-fànais a chaidh a dhealbhadh gus bàta-fànais no nithean eile a ghluasad agus a ghiùlan san fhànais.

