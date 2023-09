Tìr misean NASA anns na SA le sampallan asteroid pristine

Tha bàta-fànais OSIRIS-REx aig NASA air tighinn gu tìr gu soirbheachail anns na SA le sampallan “pristine” air an cruinneachadh bho uachdar asteroid Bennu ann an 2020. Bha an soitheach-fànais, a chaidh a chuir air bhog ann an 2016, mar phàirt den chiad mhisean aig NASA airson sampallan a chruinneachadh bho asteroid.

Thathas a’ creidsinn gu bheil na sampallan, air am mìneachadh le NASA mar “stuth pristine bho Bennu”, a’ tabhann uinneag gun samhail dha luchd-saidheans mu bhith a’ cruthachadh siostam na grèine tràth o chionn timcheall air 4.5 billean bliadhna. Thathas den bheachd gun tàinig Bennu, a chaidh a lorg le NASA ann an 1999, taobh a-staigh a’ chiad 10 millean bliadhna bho chaidh siostam na grèine a chruthachadh. Tha trast-thomhas de mu 490m ann agus cuideam 85.5 millean tunna.

Chaidh an soitheach-fànais OSIRIS-REx sìos gu h-aithghearr air uachdar Bennu san Dàmhair 2020 gus an sampall a chruinneachadh mus do chuir e dheth an asteroid. Chaidh na sampallan a stòradh agus a dhìon gu faiceallach fhad ‘s a bha an soitheach-fànais air turas air ais chun Talamh.

Tha Bennu, a bhios a’ dol faisg air an Talamh a h-uile sia bliadhna, air a bhith a’ coinneachadh gu dlùth ris a’ phlanaid againn ann an 1999, 2005, agus 2011. Ann an 2021, thug luchd-saidheans bho sgioba OSIRIS-REx rabhadh gum faodadh Bennu gluasad gu orbit na Talmhainn agus bualadh còmhla ris a’ phlanaid againn ron t-Sultain 2182. Cuidichidh cruinneachadh a’ mhisean seo de shamhlaichean bho Bennu le tuilleadh rannsachaidh agus tuigse air a cho-dhèanamh agus a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air an Talamh.

Tha teachd bàta-fànais OSIRIS-REx leis na sampallan na choileanadh mòr dha NASA, a’ toirt stuthan luachmhor dha luchd-saidheans airson sgrùdadh. Tha na sampallan sin a’ cumail an iuchair airson dìomhaireachdan eachdraidh thràth siostam na grèine fhuasgladh, a’ tilgeil solas air cruthachadh na grèine agus na planaidean.

stòran:

- NASA

- Stòr ìomhaigh: [ainm an stòr]