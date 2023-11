Eadar-cheangal Ciùil agus na Cosmos: Ag Eadar-theangachadh Reul-eòlas gu Ealain

Tha bòidhchead agus dìomhaireachdan speur na h-oidhche air mac-meanmna daonnachd a ghlacadh o chionn fhada. Tha luchd-ealain, gu sònraichte, gu tric air brosnachadh fhaighinn ann am farsaingeachd agus iom-fhillteachd a’ chosmos. Fhad ‘s a tha teileasgopan mar Amharclann X-ray Chandra, Hubble, agus Spitzer air tuigse adhartach a thoirt seachad air a’ chruinne-cè, tha tarraing speur na h-oidhche fhathast ann. A-nis, tha co-obrachadh eadar Chandra X-ray Observatory agus SYSTEM Sounds air a’ bheàrn eadar saidheans agus ealain a dhùnadh, a’ cruthachadh pròiseact gun samhail ris an canar A Universe of Sound.

Is e pròiseact sonaidh dàta a th’ ann an A Universe of Sound a dh’ atharraicheas dàta fànais domhainn lèirsinneach bho teileasgopan NASA gu sgrìobhaidhean a ghabhas cluinntinn. Le bhith a’ cleachdadh mhapaichean matamataigeach gus claisneachd didseatach a shònrachadh do luachan piogsail, leigidh am pròiseact le luchd-èisteachd eòlas fhaighinn air dàta speurail tro mhothachadh èisteachd. Eu-coltach ri oidhirpean sonadh dàta roimhe, tha an sgrìobhadair-ciùil Sophie Kastner air a’ phròiseact seo a thoirt ceum air adhart le bhith a’ cruthachadh ceòl as urrainn do luchd-ciùil sgileil a chluich air fìor ionnstramaidean.

Tha am pìos as ùire aig Kastner, “Where Parallel Lines Converge,” ag atharrachadh dàta lèirsinneach X-ray, infridhearg agus optigeach bho Ionad Galactic an Milky Way gu bhith na symphony eas-aonta de notaichean. A’ tarraing brosnachadh bho ìomhaigh cho-mheasgaichte a chaidh a chruthachadh ann an 2009, tha Kastner a’ cuimseachadh air eileamaidean tarraingeach leithid an t-siostam rionnag dùbailte, filamentan follaiseach, agus an toll dubh anabarrach aig meadhan Slighe a’ Bhainne.

Tro mheasgachadh de mhìneachadh ealanta agus prionnsapalan matamataigeach bunaiteach, bidh A Universe of Sound a’ measgachadh ealain is saidheans gu sgiobalta. Bidh algorithms coimpiutair gu matamataigeach a’ mapadh dàta bho Chandra, Hubble, agus Spitzer gu fuaimean a chì daoine. Bidh Kastner an uairsin a’ gabhail an dàta seo agus a’ cur tionndadh ealanta ris, a’ dèanamh cinnteach gun gabh an ceòl a chluich le fìor luchd-ciùil.

Tha am pròiseact seo a’ tabhann dòigh ùr gun samhail dha daoine eadar-obrachadh leis a’ chosmos, a’ cothlamadh innealan saidheans agus cumhachd faireachdainn ealanta. Mar a tha Kastner ag innse mu dheidhinn, tha a bhith a’ toirt dàta eadar-theangaichte bhon fhànais agus a’ cur tionndadh daonna air coltach ri bhith a’ sgrìobhadh sgeulachd ficseanail stèidhichte air fìor fhìrinnean. Tha e na theisteanas air a’ cheangal maireannach eadar daonnachd agus speur na h-oidhche.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air an eadar-ghearradh de reul-eòlas agus ealain, tha an sgrìobhadh aig Kastner, “Where Parallel Lines Converge,” ri fhaighinn airson luchdachadh sìos mar cheòl sgrìobhte bho làrach-lìn Chandra. Chaidh am pìos a chlàradh leis an Ensemble Éclat agus a stiùireadh le Teàrlach-Eric Fontaine. Tha A Universe of Sound a’ tabhann sealladh ùr air ar tuigse air a’ chruinne-cè, a’ toirt cuireadh dhuinn an cosmos a sgrùdadh tro cho-sheirm agus fuinn a’ chiùil.

Ceistean cumanta:

1. Dè a th' ann an Cruinne-cruinne Fuaim?

Tha A Universe of Sound na phròiseact co-obrachail eadar Amharclann X-ray Chandra NASA agus SYSTEM Sounds a bhios ag atharrachadh dàta lèirsinneach domhainn bho teileasgopan gu sgrìobhaidhean a chluinneas tu.

2. Ciamar a tha A Universe of Sound ag obair?

Bidh algorithms sonification dàta gu matamataigeach a’ mapadh dàta lèirsinneach bho teileasgopan NASA gu fuaimean a chì daoine. Bidh luchd-ciùil sgileil an uairsin a’ cluich na fuaimean sin air fìor ionnstramaidean, a’ cruthachadh sgrìobhaidhean gun samhail.

3. Dè an adhbhar a tha aig A Universe of Sound?

Tha A Universe of Sound ag amas air a’ bheàrn eadar saidheans agus ealain a dhùnadh le bhith a’ tabhann dòigh ùr dha daoine eadar-obrachadh le dàta cosmach. Tha e a’ toirt cothrom eòlas fhaighinn air iongantasan na cruinne tro mhothachadh èisteachd.

4. Dè cho cudromach 'sa tha na chuir Sophie Kastner ris?

Bidh an sgrìobhadair-ciùil Sophie Kastner a’ toirt a’ phròiseact sonadh dàta nas fhaide le bhith a’ cruthachadh ceòl as urrainn do luchd-ciùil sgileil a chluich air fìor ionnstramaidean, a’ cur tionndadh ealanta ris a’ phròiseact. Tha na sgrìobhaidhean aice, leithid “Where Parallel Lines Converge”, a’ tabhann mìneachadh gun samhail air dàta cosmach.

5. Ciamar a gheibh mi eòlas air Cruinne Fuaim?

Tha aon de na sgrìobhaidhean aig Sophie Kastner, “Where Parallel Lines Converge,” ri fhaighinn airson luchdachadh sìos mar cheòl sgrìobhte bho làrach-lìn Chandra. Faodar èisteachd ris cuideachd tro chlàran a rinn an Ensemble Éclat.