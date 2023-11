A’ foillseachadh Symphonies of Space: Listening Beyond the Silence

Anns a’ bheàrn mhòr de dh’ àite, far nach urrainn fuaim siubhal gu nàdarra air sgàth na h-astaran mòr eadar dadaman, tha sàmhchair a’ riaghladh. Ach, fo sgàile an t-sàmhchair, tha grèis-bhrat melodach iongantach a’ feitheamh ris an lorg sinn. Mura b’ urrainn dhuinn ach fhaicinn, bhiodh na cuirp taobh a-staigh ar Siostam Solar a ’fuaimneachadh le symphonies tarraingeach.

Ged a dh’ fhaodadh dìth fuaim a bhith a ’coimhead iomlan, tha tonnan plasma a’ tabhann slighe gu na fuinn falaichte. Mar a thèid dealanan a ghlacadh ann an loidhnichean achaidh magnetach timcheall air nithean celestial mar planaidean, bidh iad a’ breith tonnan plasma. Le bhith ag atharrachadh na triceadan sin gu fuaim a tha ri chluinntinn, tha sinn a’ faighinn cothrom air na glaodhan dìomhair agus na glaodhan dìomhair aca.

Tha a sheata sònraichte de cho-sheirm celestial aig gach eintiteas san t-siostam grèine againn. Tha a’ Ghrian, mar phrìomh eisimpleir, a’ leigeil a-mach sèist làidir fhad ‘s a tha an uachdar aice a’ reubadh le ceallan convection mòr a tha a’ toirt thairis stàite Texas. Nam b’ urrainn do fhuaim gluasad tron ​​fhànais, bhiodh ràmh bodhar na grèine a’ briseadh na cluaise aig ìre iongantach de 100 deicibeil.

Tha fuaim fuaimneach fànais a’ dol air ais gu 1932 nuair a chlàraich an speuradair Karl Guthe Jansky fuaimean bhon fhànais an toiseach. Lorg teileasgop rèidio ùr-ghnàthach Jansky, ris an canar gu gràdhach Merry-Go-Round Jansky, cùl-raon leantainneach. Chuir e iongnadh air Jansky, cha b’ e fuaim a-mhàin a bh’ anns an t-sèist seo ach an symphony mòr a bha a’ tighinn a-mach à cridhe ar galaxy Slighe na Bainne.

Bho chaidh Sputnik a chuir air bhog ann an 1957, tha ar tuigse air fuaimneach fànais air leudachadh gu mòr mar a chruinnich sinn dàta bho probes agus ionnstramaidean. Tha am beairteas fiosrachaidh seo a’ toirt a-steach chan e a-mhàin cruthan solais do-fhaicsinneach ach cuideachd na tonnan plasma enigmatic a tha a’ cuairteachadh nam planaidean san t-Siostam Solar againn.

Ged nach eil tonnan rèidio fuaim iad fhèin, bidh iad a’ giùlan dàta fuaim còdaichte a dh’ fhaodar a chòdachadh agus a thionndadh gu fuaim nuair a gheibh iad fàilte. Mar a chithear le bhith a’ sgaoileadh tonnan rèidio bhon Talamh, tha cruinneas an dàta a chruinnich na h-ionnstramaidean sin gun àicheadh.

Faodaidh tonnan plasma a bhith a’ dannsa timcheall air planaidean fìdeagan agus chirps tarraingeach a thoirt gu buil, ris an canar gu tric sèist. Tha sèist na Talmhainn a’ toirt mac-talla air fonn eun no mucan-mara, fhad ‘s a tha siostam iom-fhillte de ghealachan is fhàinneachan Saturn a’ sgaoileadh symphony eerie coltach ri clàr-fuaim bho fhilm ficsean-saidheans bho na 1950n. Gu h-iongantach, tha na pròifilean fuaim sònraichte aig eadhon gealaichean Jupiter, a’ leigeil a-mach buillean robotach agus bleeps a bhios a’ dol air ais tron ​​​​fhànais.

Seachad air an t-Siostam Solar againn tha farsaingeachd gun chrìoch a’ feitheamh ri bhith air a sgrùdadh. Le bhith ag atharrachadh solas gu fuaim a’ leigeil le luchd-saidheans nuances falaichte a nochdadh agus tuigse dhomhainn fhaighinn air a’ chosmos. Ge bith an e uisge-beatha dòrainneach na gaoithe air Mars a chaidh a ghlacadh leis an InSight lander agus Perseverance rover, no mac-talla ethereal toll dubh anabarrach a’ cromadh bho 250 millean bliadhna aotrom air falbh, tha na foillseachaidhean symphonic seo a’ cur nar cuimhne an àite as lugha a th’ againn anns a’ chruinne-cè.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Am faod fuaim siubhal tron ​​​​fhànais?

A: Chan e, tha feum aig fuaim air meadhan airson iomadachadh, agus chan eil na dadaman a tha riatanach airson tonnan fuaim a sgaoileadh ann am falamh an fhànais.

C: Ciamar a chluinneas sinn fuaimean bhon fhànais an uairsin?

F: Ged nach urrainn dhuinn fuaimean a chluinntinn gu dìreach bhon fhànais, is urrainn dhuinn cruthan eile de lùth a thionndadh, leithid tonnan plasma agus tonnan rèidio, gu fuaim a chluinneas tu.

C: Am bi a h-uile corp celestial anns an t-Siostam Solar a’ toirt a-mach fuaim?

F: Tha, tha gach corp celestial, a 'gabhail a-steach a' Ghrian, planaidean, agus na monaidhean aca, a 'dèanamh a sheata fhuaimean sònraichte.

C: Ciamar a chaidh a’ chiad fhuaimean bhon fhànais a chlàradh?

F: Chlàr an speuradair Karl Guthe Jansky a’ chiad fhuaimean bhon fhànais ann an 1932 a’ cleachdadh teileasgop rèidio rothlach a dhealbhaich e.

C: Dè na goireasan eile a tha rim faighinn gus fuaimneachadh fànais a sgrùdadh?

F: Tha làrach-lìn Saidheans NASA agus an sianal YouTube Space Audio, air a ruith le saor-thoileach bho Oilthigh Iowa, a 'tairgse cruinneachaidhean inntinneach de mhac-meanmna fànais.