Bidh NASA a’ toirt a-mach speactrometer ìomhaighean don phlanaid airson amalachadh ri Tanager Satellite

Tha Saotharlann Tiomnadh Jet NASA (JPL) air spectrometer ìomhaighean a thoirt seachad don chompanaidh ìomhaighean Talmhainn Ameireagaidh, Planet, airson amalachadh ri saideal hyperspectral Tanager 1. Tha a’ chlach-mhìle seo a’ comharrachadh ceum cudromach don Cho-bhanntachd Carbon Mapper, a tha ag amas air tuigse nas fheàrr fhaighinn air sgaoilidhean meatan agus gualain dà-ogsaid cruinneil.

Bidh pàirt deatamach aig an spectrometer ìomhaighean a chaidh a leasachadh le JPL ann a bhith a’ lorg, a’ comharrachadh, agus a’ tomhas sgaoilidhean tùs puing meatan agus carbon dà-ogsaid. Bheir e seachad dàta luachmhor gus taic a thoirt do mhisean na Co-bhanntachd.

Mar phàirt den dealas aige don Cho-bhanntachd, tha Planet gu gnìomhach ag obair air togail agus cur air bhog dà saideal hyperspectral, Tanager 1 agus Tanager 2. Thathas an dùil gum bi Tanager 1 deiseil airson a chuir air bhog ann an 2024.

A bharrachd air an sin, tha Planet a’ putadh air adhart leis a’ Phrògram Pelican aige. Chaidh a’ chiad Tech Demo, TD1, a thogail gu h-iomlan agus thathar an dùil a chuir air bhog nas fhaide air adhart am-bliadhna. Is e prìomh amas TD1 deuchainn a dhèanamh air an àrd-ùrlar saideal agus siostaman obrachaidh ann an àrainneachd orbital. Bidh leasanan a chaidh ionnsachadh bho TD1 a’ toirt fiosrachadh do dh’ aithrisean san àm ri teachd de na saidealan Pelican agus Tanager.

Tha Planet cuideachd gu gnìomhach a’ co-obrachadh le luchd-cleachdaidh anns a’ Phrògram Ruigsinneachd Tràth (EAP) aca gus tuigse fhaighinn air mar as urrainn do dhàta hyperspectral an luach as motha a lìbhrigeadh do dhiofar bhuidhnean. Le bhith a’ cleachdadh dàta synthetigeach a chaidh a leasachadh ann an com-pàirteachas le Rendered.ai, tha Planet ag amas air fios air ais coileanta bhon mhargaidh a chruinneachadh agus tagraidhean ùr-ghnàthach a chomharrachadh agus cùisean a chleachdadh airson dàta hyperspectral san àm ri teachd.

Leis an aonachadh seo den spectrometer ìomhaighean gu saideal Tanager 1, tha an dà chuid NASA agus Planet a’ dèanamh adhartas a dh’ionnsaigh an amas coitcheann aca airson sùil a chumail air agus tuigse nas èifeachdaiche air sgaoilidhean gasa taigh-glainne. Bheir an co-obrachadh seo an t-slighe airson mion-sgrùdadh atharrachadh clìomaid agus oidhirpean lasachaidh.

