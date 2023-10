Beachdan ùra: Tha NISAR a’ foillseachadh dìomhaireachdan cearcall carboin na Talmhainn

Tha misean saideal radar NISAR ùr-nodha, co-obrachadh eadar NASA agus ISRO, gu bhith ag ath-nuadhachadh ar tuigse air eag-shiostaman na Talmhainn agus a’ bhuaidh aca air cearcall gualain na cruinne. Le bhith ga chuir air bhog tràth ann an 2024, tha NISAR ag amas air seallaidhean mionaideach a thoirt seachad air dà eag-shiostam deatamach: coilltean agus talamh fliuch, aig a bheil pàirt chudromach ann a bhith a’ riaghladh ghasaichean taigh-glainne agus a’ stiùireadh atharrachadh clìomaid.

Tha coilltean agus talamh fliuch deatamach ann a bhith a' glacadh agus a' leigeil às gualain, le coilltean a' stòradh gualain ann am fiodh nan craobhan agus an talamh fliuch ga stòradh ann an sreathan de dh'ùir organach. Faodaidh buaireadh sam bith air na h-eag-shiostaman sin luathachadh sgaoileadh carbon dà-ogsaid agus meatan dhan àile. Bidh siostaman radar adhartach NISAR a’ sganadh uachdar talmhainn is deigh gu lèir a’ phlanaid dà uair gach 12 latha, a’ tional dàta luachmhor gus luchd-rannsachaidh a chuideachadh gus na pròiseasan glacaidh is fuasglaidh gualain taobh a-staigh nan eag-shiostaman sin a thuigsinn.

“Leigidh an teicneòlas radar air NISAR leinn sealladh farsaing fhaighinn air a’ phlanaid ann an àite agus ùine. Faodaidh e sealladh earbsach a thoirt dhuinn air dìreach mar a tha fearann ​​​​agus deigh na Talmhainn ag atharrachadh," thuirt Paul Rosen, neach-saidheans pròiseact NISAR aig Laboratory Jet Propulsion aig NASA.

Cuiridh an dàta a chruinnich NISAR gu mòr ri ar tuigse mu bhuaidh dì-choillteachadh agus truailleadh choilltean air a’ chearcall gualain, a’ cur ri blàthachadh na cruinne. A bharrachd air an sin, bidh teicneòlas radar NISAR a’ dol a-steach gu canopies coille, a’ toirt seachad tuairmsean air dùmhlachd còmhdach coille le mionaideachd iongantach. A bharrachd air an sin, cuidichidh beachdan NISAR ann a bhith a’ cumail sùil air tuiltean talamh fliuch agus a’ tuigsinn buaidh atharrachadh clìomaid agus gnìomhachd daonna air eag-shiostaman talamh fliuch.

Tha na seallaidhean sin air leth feumail airson dèiligeadh ri oidhirpean lasachaidh atharrachadh clìomaid. Le bhith a’ tuigsinn daineamaigs call choilltean, dì-choillteachadh, agus sgaoileadh gualain bho thalamh fliuch, is urrainn dhuinn ceumannan for-ghnìomhach a ghabhail gus ar buaidh air na h-eag-shiostaman èiginneach sin a lughdachadh. Aig a’ cheann thall, bheir NISAR taic do dh’ oidhirpean cruinneil gus gluasad gu cleachdaidhean nas seasmhaiche agus gus stòrasan nàdarra ar planaid a dhìon.

FAQ:

C: Dè th' ann an NISAR?

A: Tha NISAR a’ seasamh airson NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Tha e na cho-mhisean eadar NASA agus ISRO sgrùdadh a dhèanamh air eag-shiostaman na Talmhainn agus a’ bhuaidh a th’ aca air a’ chearcall gualain.

C: Dè na h-eag-shiostaman air a bheil NISAR a’ cuimseachadh?

F: Tha NISAR a’ cuimseachadh air coilltean agus talamh fliuch, dà eag-shiostam a tha deatamach airson gasaichean taigh-glainne a riaghladh agus buaidh a thoirt air atharrachadh clìomaid.

C: Ciamar a chruinnicheas NISAR dàta?

F: Cleachdaidh NISAR siostaman radar sòlaimte gus uachdar talmhainn is deigh na Talmhainn a sganadh a h-uile 12 latha, a’ toirt seachad seallaidhean farsaing air atharrachaidhean eag-shiostam.

C: Dè na seallaidhean a bheir NISAR seachad?

F: Leasaichidh NISAR ar tuigse mu phròiseasan glacaidh agus fuasglaidh gualain ann an coilltean agus talamh fliuch, gar cuideachadh gus dèiligeadh ri dì-choillteachadh, truailleadh choilltean, agus riaghladh talamh fliuch ann an dòigh nas èifeachdaiche.

C: Cuin a thèid NISAR a chuir air bhog?

A: Thathas an dùil gun tèid NISAR a chuir air bhog tràth ann an 2024.

C: Càite an ionnsaich mi barrachd mu NISAR?

A: Airson barrachd ionnsachadh mu NISAR, tadhail air an làrach-lìn oifigeil aig [URL].