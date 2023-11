Bidh NASA a’ lorg fhuasglaidhean gus sampall de mhisean tilleadh Mars aig prìs àrd a dhèanamh comasach

Tha misean adhartach NASA Mars Sample Return, a tha ag amas air sampallan bhon Phlanaid Dhearg a thoirt air ais chun Talamh, air cnap-starra ionmhais a ruighinn. Tha aithisg o chionn ghoirid air a bhith den bheachd gu bheil am misean neo-phractaigeach, leis a’ bhuidseit agus an clàr-ama iongantach aige. Ach, tha NASA dìorrasach ro-innleachdan eile a lorg gus am misean a dhèanamh comasach.

An toiseach an dùil gun cosg e eadar $ 8 billean agus $ 11 billean, choinnich misean Mars Sample Return ri dùbhlain buidseit tràth. Ann am bile caitheamh 2023, chaidh $ 822.3 millean a thoirt don mhisean, a’ tuiteam nas giorra na an $ 949.3 millean a chaidh iarraidh. Gus am pròiseact a chumail air clàr-ama, tha NASA den bheachd gu bheil feum air $ 250 millean a bharrachd anns a’ bhliadhna fiosgail làithreach agus 2024.

Gus dèiligeadh ris na duilgheadasan ionmhais sin, tha Buidheann Mion-sgrùdadh Prògram Sgrùdaidh Mars aig NASA air còig fo-chomataidhean a chuir ri chèile gus beachdachadh air dòighean-obrach eile. Tha a’ bhuidheann a’ sgrùdadh dhòighean gus an obair a chaidh a chrìochnachadh mar-thà a mheudachadh agus aig an aon àm a’ lughdachadh chosgaisean iomlan agus a’ meudachadh seasmhachd a’ mhisean. Aig an àm seo, ge-tà, tha e fhathast mì-chinnteach dè a dh'fhaodadh a bhith aig na roghainnean eile sin.

Gun teagamh, tha misean Mars Sample Return deatamach airson adhartas saidheansail, a’ toirt cothrom do luchd-saidheans daonna sgrùdadh a dhèanamh air sampallan Martian gu dìreach. Ged a tha na cosgaisean anabarrach, tha NASA dealasach a thaobh a’ mhisean chudromach seo a thoirt gu buil. Le bhith a’ sireadh fhuasglaidhean ùr-ghnàthach, tha a’ bhuidheann an dòchas faighinn thairis air na cnapan-starra ionmhais agus putadh air adhart leis an oidhirp ùr-nodha seo.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann am misean Tilleadh Eisimpleir Mars?

Tha misean Mars Sample Return na phròiseact àrd-amasach le NASA a tha ag amas air sampallan a chruinneachadh bho Mars agus an toirt air ais chun Talamh airson sgrùdadh saidheansail.

Carson a tha dùbhlain ionmhais mu choinneimh misean Mars Sample Return?

Tha cosgais tuairmseach a' phròiseict air a dhol thairis air a' bhuidseit a chaidh a shònrachadh, agus mar thoradh air sin tha duilgheadasan ann a bhith a' cumail a' mhisean air an t-slighe.

Dè na ceumannan a tha NASA a’ gabhail gus dèiligeadh ris na cnapan-starra ionmhais?

Tha NASA gu gnìomhach a’ sgrùdadh roghainnean eile gus cosgaisean a lughdachadh agus seasmhachd a’ mhisean àrdachadh. Tha a’ bhuidheann a’ sgrùdadh dhòighean air an obair a th’ ann mar-thà a luathachadh agus a’ sireadh ro-innleachdan ùr-ghnàthach gus am bi am misean comasach taobh a-staigh nan goireasan a tha rim faighinn.

Carson a tha misean Tilleadh Eisimpleir Mars cudromach?

Tha am misean deatamach oir bheireadh e sampaill luachmhor Martian do luchd-saidheans airson mion-sgrùdadh domhainn, a dh’ fhaodadh seallaidhean ùra fhoillseachadh mun Phlanaid Dhearg.

Am bi NASA a’ leantainn air adhart leis a’ mhisean Mars Sample Return?

A dh’ aindeoin na dùbhlain ionmhais, tha NASA fhathast dealasach a thaobh misean Mars Sample Return a thoirt gu buil. Tha a’ bhuidheann dìorrasach fuasglaidhean a lorg agus faighinn thairis air na cnapan-starra gus dèanamh cinnteach gum bi an oidhirp mhòr saidheansail seo soirbheachail.

