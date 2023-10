An Lorg Martian Ice: A’ lorg Àrainnean is Goireasan a dh’fhaodadh a bhith air a’ Phlanaid Dhearg

Tha luchd-saidheans air a bhith air leth inntinneach o chionn fhada leis a’ chomas uisge a lorg air Mars, agus tha leasachaidhean o chionn ghoirid ann am pròiseact Mapadh Deighe Uisge Fo-thalamh (SWIM) air ar toirt nas fhaisge na bha e a-riamh air faighinn a-mach na dìomhaireachdan a tha falaichte fo uachdar Martian. Tha na mapaichean a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid bho SWIM, air am maoineachadh le NASA, a’ toirt seachad fiosrachadh mionaideach mu na h-àiteachan as coltaiche airson deigh fo-uachdar a lorg a dh’ fhaodadh faighinn thuige le miseanan san àm ri teachd.

Tha cudromachd lorg deigh air Mars a’ dol nas fhaide na a chomas mar ghoireas deatamach dha speuradairean san àm ri teachd. Dh’ fhaodadh coraichean deigh, coltach ris an fheadhainn a bhios luchd-saidheans a’ drileadh air an Talamh, seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air eachdraidh gnàth-shìde Mars agus cuideachadh le bhith ag aithneachadh àrainnean a dh’ fhaodadh a bhith ann airson beatha mhicrobial. Tha feum air deigh fo-uachdar a lorg oir chan eil uisge leaghaidh seasmhach air uachdar Martian. Air sgàth an àile tana, bidh uisge sam bith a ’falmhachadh sa bhad. Ach, tha tòrr deigh ann am pòlaichean Mars, a’ toirt a-steach uisge agus deigh thioram (carbon dà-ogsaid).

Tha am pròiseact SWIM, air a stiùireadh leis an Institiud Saidheans Planetary agus air a stiùireadh le Saotharlann Tiomnadh Jet NASA, air dàta a thoirt a-steach bho ioma mhiseanan NASA, a 'gabhail a-steach Mars Reconnaissance Orbiter agus Mars Global Surveyor, gus na h-àiteachan as gealltanach airson deigh Martian a chomharrachadh. Tha ionnstramaidean air na soithichean-fànais sin mar-thà air comharran de uisge reòta fon uachdar a lorg ann am meadhan domhan-leud Mars, leis na domhan-leudan a tuath gu sònraichte tarraingeach air sgàth an àile nas tiugh agus an comas airson teòthachd blàth.

Tha am mapa SWIM as ùire a’ toirt a-steach dàta bho chamarathan le rùn nas àirde air bòrd an Mars Reconnaissance Orbiter, a’ toirt sealladh nas mionaidiche air loidhne crìche na deighe. Tha am mapa cuideachd a’ toirt a-steach seallaidhean air talamh polygon air adhbhrachadh le leudachadh agus giorrachadh deigh fon uachdar. Tha na beachdan sin a’ soilleireachadh tuilleadh gu bheil deigh falaichte fon uachdar.

Ged is e prìomh amas SWIM deigh Martian agus làraich tighinn air tìr a lorg airson miseanan san àm ri teachd, bidh e cuideachd a’ fosgladh slighean ùra airson sgrùdadh saidheansail. Bidh caochlaidhean anns na tha de dheigh uisge ann an diofar roinnean de Mars a’ togail cheistean inntinneach, agus dh’ fhaodadh am mapa leantainn gu beachd-bharailean ùra mu na caochlaidhean sin. A bharrachd air an sin, tha am pròiseact na bhunait airson misean Mars Ice Mapper a chaidh a mholadh, a dhèanadh tuilleadh sgrùdaidh air deigh faisg air uachdar a’ cleachdadh siostam radar sònraichte.

Tha a’ cheist airson deigh Martian a’ leantainn air adhart a’ tarraing luchd-saidheans agus luchd-dealasach fànais le chèile, agus sinn a’ sgrùdadh comas a’ Phlanaid Dheirg airson taic a thoirt do bheatha dhaoine agus dìomhaireachdan a h-eachdraidh fhuasgladh.

CÀBHA

Carson a tha e cudromach lorg deigh air Mars?

Tha lorg deigh air Mars deatamach airson taic a thoirt do rannsachadh daonna agus coloinidheachd a dh’fhaodadh a bhith ann. Faodaidh deigh a bhith na ghoireas deatamach airson uisge òil, a bharrachd air a bhith na phrìomh ghrìtheid airson connadh rocaid a dhèanamh. A bharrachd air an sin, faodaidh sgrùdadh deigh Martian tro choraichean deigh seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air eachdraidh gnàth-shìde na planaid agus comasachd beatha mhicrobial san àm a dh’ fhalbh no san latha an-diugh.

Carson a tha feum air deigh fo-uachdar a lorg?

Chan eil uisge leaghaidh seasmhach air uachdar Martian air sgàth àile tana na planaid. Bidh uisge sam bith a 'falmhachadh sa bhad. Mar sin, tha feum air deigh fo-uachdar a lorg gus goireasan uisge seasmhach a lorg. Tha fios gu bheil tòrr deigh ann am pòlaichean Mars, ach chan eil na roinnean sin freagarrach airson sgrùdadh daonna air sgàth teòthachd fìor fhuar.

Dè cho cudromach sa tha pròiseact SWIM?

Tha pàirt deatamach aig a’ phròiseact Mapadh Deighe Uisge Fo-thalamh (SWIM) ann a bhith a’ comharrachadh làraich tighinn air tìr airson miseanan Mars san àm ri teachd. Le bhith ag amalachadh dàta bho dhiofar mhiseanan NASA, tha SWIM air mapaichean mionaideach a chruthachadh a tha a’ soilleireachadh na raointean as gealltanach airson faighinn gu deigh Martian. Tha na mapaichean sin a’ cur ri ar tuigse air eachdraidh gnàth-shìde Mars agus a’ cuideachadh le bhith a’ lorg àrainneachdan còmhnaidh.

Dè na tha san amharc don phròiseact SWIM san àm ri teachd?

Tha am pròiseact SWIM na bhunait airson a’ mhisean Mars Ice Mapper a tha san amharc. Ma thèid aontachadh, bhiodh am misean seo a’ toirt a-steach orbiter uidheamaichte le radar sònraichte a chaidh a dhealbhadh gus deigh faisg air uachdar a lorg taobh a-muigh nan raointean a chaidh a dhearbhadh le miseanan roimhe. Tha misean Mars Ice Mapper ag amas air tuilleadh sgrùdaidh a dhèanamh air làthaireachd deigh Martian agus ar n-eòlas air goireasan a’ Phlanaid Dheirg a neartachadh.