Tha NASA a’ toirt cuireadh don phoball gu gnìomhachd brìgheil air thoiseach air cur air bhog bàta-fànais Psyche

Tha NASA ag ullachadh airson an soitheach-fànais Psyche aca a chuir air bhog, a thòisicheas air misean sgrùdadh a dhèanamh air asteroid làn meatailt a tha suidhichte anns a’ phàirt a-muigh den phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Bheir an soitheach-fànais seallaidhean luachmhor seachad air coraichean planaid agus cruthachadh na Talmhainn fhèin.

Thathas an dùil gun tog an soitheach-fànais Psyche dheth aig 10: 16m EDT air Diardaoin, Dàmhair 12, air bòrd rocaid SpaceX Falcon Heavy bho Launch Complex 39A aig Ionad Fànais Ceanadach NASA ann am Florida. A bharrachd air a phrìomh mhisean, bidh an soitheach-fànais cuideachd a’ toirt aoigheachd do thaisbeanadh teicneòlais leis an t-ainm Deep Space Optical Communications (DSOC), a nì deuchainn air conaltradh laser taobh a-muigh na gealaich airson a’ chiad uair.

Gus am poball a thoirt a-steach don mhisean inntinneach seo, tha NASA a’ toirt cuireadh do dhaoine fa-leth pàirt a ghabhail ann an gnìomhachd brìgheil. Le bhith a’ clàradh mar aoigh brìgheil, gheibh com-pàirtichean cothrom air goireasan curanta, atharrachaidhean clàr-ama, agus fiosrachadh a tha sònraichte do mhisean air a lìbhrigeadh dìreach chun bhogsa a-steach post-d aca. Mar chuimhneachan sònraichte, gheibh aoighean brìgheil stampa cuimhneachaidh airson an “cead-siubhail brìgheil” aca às deidh gach gnìomh.

Tòisichidh an craoladh cur air bhog beò aig 9: 30m EDT air Diardaoin, Dàmhair 12, agus faodar coimhead air air diofar àrd-ùrlaran, nam measg YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, an app NASA, www.nasa.gov/nasatv, agus Sianal UHD NASA.

Tha am misean seo a’ toirt cothrom air leth don phoball a bhith mar phàirt de rannsachadh agus lorg saidheansail NASA. Le ruigsinneachd brìgheil agus goireasan fiosrachail, faodaidh daoine fa-leth ùrachadh fhaighinn mu na leasachaidhean as ùire agus faicinn mar a chaidh bàta-fànais Psyche a chuir air bhog. Is e cothrom a th’ ann ar tuigse mu chruthachadh planaid agus dìomhaireachdan ar planaid fhèin a leudachadh.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mu mhisean Psyche, tadhal air làrach-lìn NASA.

