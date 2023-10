An 16mh Symposium Sgrùdadh Fànais von Braun aig NASA gus fòcas a chuir air adhartachadh saidheans fànais agus sgrùdadh

Tha NASA a’ toirt cuireadh do riochdairean meadhanan a bhith an làthair aig an 16mh Co-labhairt Bhliadhnail von Braun Space Exploration, a thèid a chumail bho Diciadain gu Dihaoine, Dàmhair 25-27, aig Oilthigh Alabama ann an Huntsville. Is e cuspair na bliadhna-sa “A’ toirt air adhart Space: Bho LEO gu Lunar and Beyond, ”agus bidh an co-labhairt a’ toirt a-steach luchd-labhairt bhon riaghaltas, gnìomhachas, agus an saoghal acadaimigeach a bhios a’ beachdachadh air na leasachaidhean as ùire, cothroman san àm ri teachd, agus dùbhlain ann an saidheans fànais agus sgrùdadh.

Am measg chom-pàirtichean NASA, bheir an Rianaire Bill Nelson seachad beachdan aig lòn nan duaisean air 25 Dàmhair. Bidh an lòn cuideachd a’ toirt a-steach deasbad air siostaman cur air tìr daonna. Faodaidh meadhanan aig a bheil ùidh bruidhinn ris an Rianaire Nelson fios a chuir gu Jackie McGuinness aig [email protected]. Feumaidh buill nam meadhanan aig a bheil ùidh ann a bhith an làthair aig a’ cho-labhairt fios a chuir gu Stiùiriche Gnìomh Comann Astronautical Ameireagaidh Jim Way aig [post-d fo dhìon] no 703-866-0021 airson teisteanasan.

Tòisichidh an tachartas le beachdan fosglaidh bho Iòsaph Pelfrey, stiùiriche an gnìomh aig Marshall Space Flight Centre aig NASA, a bhios cuideachd na mhodal air pannal Artemis madainn Diciadain. Am measg luchd-labhairt eile bho Ionad Flight Space Marshall tha Shane Canerday, innleadair aerospace; Iain Honeycutt, manaidsear Prògram Space Launch Systems; Dayna Ise, leas-mhanaidsear air an Oifis Saidheans agus Teicneòlais; Mallory James, innleadair aerospace; Màiri Beth Koelbl, stiùiriche Buidheann-stiùiridh Innleadaireachd; Jason Turpin, àrd-stiùiriche teignigeach Propulsion; agus Lisa Watson-Morgan, manaidsear Prògram an t-Siostam Landing Daonna.

Airson tuilleadh fiosrachaidh mun cho-labhairt agus am prògram slàn, tadhal air astronautical.org/events/vbs.

Stòran: Naidheachdan PR NASA