Sealladh iongantach den Eclipse Solar Annular bhon fhànais

Tha NASA air ìomhaigh iongantach fhoillseachadh den eclipse grèine annular a thachair air 14 Dàmhair 2023. Chaidh an ìomhaigh a ghlacadh le Camara Ìomhaigh Polychromatic na Talmhainn (EPIC) air bòrd Amharclann Gnàth-shìde Deep Space (DSCOVR), a tha suidhichte mu 1.5 millean mìle air falbh bhon Talamh. Tha an ìomhaigh a 'sealltainn sgàil na gealaich a' dol thairis air Ameireaga a Tuath rè an eclipse.

Bidh eclipse grèine annular a’ tachairt nuair a tha a’ Ghealach, aig no faisg air an astar as fhaide air falbh bhon Talamh, a’ nochdadh nas lugha anns na speuran agus nach eil i gu tur a’ còmhdach diosc na grèine. Bidh seo a’ cruthachadh buaidh “fàinne teine", le oirean na grèine ri fhaicinn mar fhàinne dearg soilleir.

Bidh an camara EPIC, aon de thrì ionnstramaidean air bòrd DSCOVR, a’ glacadh ìomhaighean cunbhalach làn diosc den Talamh. Chaidh an dealbh a chaidh fhoillseachadh le NASA a thogail aig 11:58m meadhan-ùine air 14 Dàmhair, aig àirde an eclipse os cionn meadhan Texas. Tha cho mòr sa tha an dubhar a’ nochdadh gun robh a’ ghrian fhathast falaichte gu ìre air feadh raon nas fharsainge den mhòr-thìr.

Tha DSCOVR suidhichte aig puing Earth-Sun L1 Lagrange, a tha na roinn de chothromachadh trom-inntinn eadar an Talamh agus a’ ghrian. Tha an t-àite ro-innleachdail seo a’ leigeil le DSCOVR dàta deatamach a sholarachadh airson sùil a chumail air an dà chuid aimsir talmhaidh agus fànais, a’ gabhail a-steach lorg tràth air stoirmean grèine mus ruig iad an Talamh. Tha Teileasgop Fànais James Webb cuideachd stèidhichte aig puing Lagrange, ach air an taobh eile aig L2.

Ged a thathar an dùil gun tachair an ath eclipse grèine bliadhnail air 21 Ògmhios, 2039, thathar an dùil gun tachair eclipse iomlan fada nas luaithe, air 8 Giblean, 2024. Bidh an tachartas seo a’ dorchachadh speuran bho Texas gu Maine anns na Stàitean Aonaichte.

