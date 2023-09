Bidh NASA a’ faighinn a’ chiad eisimpleir de asteroid air ais gu soirbheachail: a’ fosgladh chothroman ùra airson rannsachadh saidheansail

Tha NASA air clach-mhìle chudromach a choileanadh ann an sgrùdadh fànais le bhith a’ faighinn air ais gu soirbheachail a’ chiad sampall asteroid ann an Ameireagaidh. Thàinig misean seachd-bliadhna an t-soitheach-fànais “OSIRIS-REx” gu crìch nuair a chaidh capsal anns an robh an luchd prìseil a thoirt air tìr gu sàbhailte ann am fàsach ann an Utah air 24 Sultain. toiseach linn ùr inntinneach ann an raon speuradaireachd.

B’ e targaid a’ mhisean seo an asteroid leis an t-ainm Bennu. Air a thaghadh airson an aois measta aige de 4.5 billean bliadhna, dh’ fhaodadh sgrùdadh a dhèanamh air sampall de Bennu seallaidhean luachmhor a thoirt seachad mu ìrean tràtha ar siostam grèine. A bharrachd air an sin, bha meud agus orbit Bennu ga dhèanamh na thagraiche math airson a’ mhisean seo, leis gu bheil e bho àm gu àm a’ dol tarsainn orbit na Talmhainn a h-uile sia bliadhna. Le bhith a’ sgrùdadh Bennu, is dòcha gum faigh sinn eòlas cuideachd gus cuideachadh le bhith a’ dealbhadh mhiseanan dìon planaid san àm ri teachd, a’ beachdachadh air cho beag ‘s a dh’ fhaodadh tubaist a bhith ann eadar Bennu agus ar planaid.

Às deidh an capsal fhaighinn air ais gu sàbhailte, chleachd NASA heileacoptair gus a ghiùlan gu seòmar glan airson tuilleadh sgrùdaidh agus gleidheadh. Às deidh sin, chaidh a ghluasad gu Johnson Space Center ann an Houston airson mion-sgrùdadh mionaideach. Anns na seachdainean a tha romhainn, nì luchd-saidheans sgrùdadh agus catalog gu faiceallach air a h-uile pìos de na 8.8 unnsa de chreig is duslach a tha air a stòradh sa chrann. Fhad ‘s a thèid cuid de shamhlaichean a sgrùdadh sa bhad, thèid an còrr a sgaoileadh am measg luchd-saidheans air feadh an t-saoghail airson tuilleadh sgrùdaidh.

Thèid mion-sgrùdadh air na sampallan sin agus na h-ìomhaighean a chaidh a ghlacadh tron ​​​​mhisean a cho-roinn leis a’ phoball aig craoladh beò air 11 Dàmhair.

stòran:

- Rianadair NASA Bill Nelson

- Dante Lauretta, prìomh neach-sgrùdaidh airson OSIRIS-REx aig Oilthigh Arizona.