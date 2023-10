Bidh NASA a’ lorg comharran a dh’ fhaodadh a bhith ann mu thùs beatha air an Talamh ann an sampallan asteroid

Tha NASA air ainmeachadh gu bheil sampaill a chaidh a chruinneachadh bhon asteroid Bennu a’ toirt a-steach carbon, uisge, agus seallaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann mu thùs beatha air an Talamh. Chaidh na sampallan a chruinneachadh leis an t-soitheach-fànais Osiris-Rex, a chuir seachad dà bhliadhna a’ sgrùdadh Bennu mus teàrnadh e chun uachdar agus a thill air ais chun Talamh.

Tha a’ chiad sgrùdadh air an sampall “bonus” a chaidh a chruinneachadh bho thaobh a-muigh Bennu gu math gealltanach. Chomharraich luchd-saidheans gu leòr gualain, a bharrachd air mèinnirean crèadha anns an robh uisge. Dh’ fhaodadh na h-eileamaidean sin a bhith air tuiteam a-steach don Talamh o chionn billeanan de bhliadhnaichean, a’ cuideachadh le leasachadh beatha air a’ phlanaid againn.

Ged nach deach am prìomh sheòmar sampall fhosgladh fhathast, chaidh an stuth a chaidh a lorg air taobh a-muigh an canastair a ghleidheadh ​​​​gu faiceallach airson mion-sgrùdadh. Cuiridh NASA agus luchd-saidheans air feadh an t-saoghail seachad an ath dhà bhliadhna a’ sgrùdadh nan sampallan gu mionaideach. Tha a' bhuidheann air gealltainn co-dhiù 70% den t-sampall a ghlèidheadh ​​airson rannsachadh a mhaireas airson deicheadan.

Tha na co-dhùnaidhean sin a’ fosgladh chothroman ùra airson tuigse fhaighinn air na pròiseasan a lean gu beatha air an Talamh. Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh asteroids mar Bennu, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean fhaighinn air na grìtheidean a tha riatanach airson beatha agus mar a dh’ fhaodadh iad a bhith air an giùlan chun phlanaid againn.

Tha an sgrùdadh air na sampallan asteroid a’ riochdachadh ceum cudromach air adhart nar tuigse air tùsan beatha. Tha comas aig an dàta a chaidh a chruinneachadh bho Bennu ar n-eòlas air a’ chruinne-cè agus ar n-àite taobh a-staigh na cruinne ath-dhealbhadh.

