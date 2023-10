Bidh teileasgop fànais James Webb bho NASA a’ faighinn a-mach comharran beatha air gealach Jupiter Europa

Tha teileasgop fànais James Webb bho NASA air lorg ùr a dhèanamh air gealach Jupiter, Europa. Ghlac camara infridhearg an teileasgop ìomhaighean de thalamh sònraichte Europa, a’ nochdadh comharran beatha inntinneach ann an cruth pailteas de charbon dà-ogsaid.

Is e gealach a th’ ann an Europa a tha air a chomharrachadh le fìor theodhachd fhuar, ris an canar “talamh frigideach.” Taobh a-staigh na sòn frigideach seo, lorg Teileasgop Space James Webb pailteas de charbon dà-ogsaid. Tha seo cudromach oir tha carbon na bhloc togail de bheatha.

Chaidh co-dhùnaidhean an lorg seo fhoillseachadh anns an iris 'Science' air 21 Sultain, 2023. Cho-obraich dà sgioba de reul-eòlaichean neo-eisimeileach air an sgrùdadh, leis an amas comharran de lann-amhairc fànais a lorg air uachdar Europa. Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh a’ moladh gu làidir gu bheil carbon dà-ogsaid air an Roinn Eòrpa, a’ tabhann comharran gealltanach air beatha san àm ri teachd.

Mhìnich Geronimo Villanueva, prìomh ùghdar an sgrùdaidh, gu bheil iomadachd ceimigeach cuan Europa deatamach ann a bhith a’ dearbhadh a bheil gas gualain a’ toirt taic no a’ cur bacadh air beatha. Tha Europa a’ seasamh a-mach mar aon den bheagan bhuidhnean celestial san t-siostam grèine againn far a bheil luchd-saidheans den bheachd gum faodadh beatha a bhith ann. Fon uachdar reòthte tha cuan anns a bheil a dhà uimhir de dh’ uisge a gheibhear ann an cuantan na Talmhainn.

Ach, tha NASA a’ cur nar cuimhne nach eil làthaireachd gualain leis fhèin gu leòr airson beatha soirbheachadh. Feumaidh e stòr lùtha, leithid beathachadh organach, agus solar leantainneach de mholacilean organach.

Rinn luchd-rannsachaidh tuilleadh sgrùdaidh an tàinig an gualain air uachdar Europa tro mheteorites no an tàinig e bho dhoimhneachd cuan na gealaich fhèin. Chuimsich iad an aire air sgìre Taro Regio, far an deach cruinneachadh mòr de charbon dà-ogsaid a lorg. Tha coltas gu bheil an roinn seo garbh le pailteas deigh, a 'moladh gluasad uachdar agus atharrachaidhean.

Leis nach eil carbon dà-ogsaid seasmhach air uachdar Europa, cho-dhùin an sgioba gur dòcha gur ann bho chuan na gealaich a thàinig e. Tha an co-dhùnadh seo cudromach leis gu bheil e a’ nochdadh gu bheil coltas ann gu robh gualain a’ nochdadh ri taobh salainn a thàinig bhon chuan a chaidh ainmeachadh roimhe le Teileasgop Hubble Space san aon sgìre.

Ann an geàrr-chunntas, tha an lorg aig Teileasgop Fànais James Webb air pailteas de charbon dà-ogsaid air talamh frigideach Europa a’ tabhann fianais bhrìoghmhor air beatha a dh’fhaodadh a bhith air a’ ghealach seo. Bidh feum air tuilleadh sgrùdaidh agus sgrùdaidh gus faighinn a-mach dè na suidheachaidhean a tha a dhìth airson beatha soirbheachadh ann an doimhneachd cuan Europa.

