Misean Europa Clipper NASA gus Gealach Enigmatic Jupiter a sgrùdadh

Tha NASA air misean ùr-nodha a ghabhail os làimh gus sgrùdadh a dhèanamh air gealach reòthte Jupiter, Europa. Tha misean Europa Clipper ag amas air comas còmhnaidh na gealaich a mheasadh le bhith a’ seòladh an fhìor àrainneachd rèididheachd timcheall air Jupiter. Gus na h-ionnstramaidean dealanach mothachail air bòrd an t-soithich a dhìon, tha innleadairean aig NASA air fuasgladh ùr-ghnàthach a leasachadh.

An àite a bhith a’ dìon gach pàirt fa leth, a chuireadh àrdachadh air cuideam agus cosgais an t-soithich, tha NASA air seilear alùmanum faisg air aon cheudameatair de thighead a thogail. Tha an seilear seo ag obair mar sgiath dìon, a’ lughdachadh ìrean rèididheachd gu crìochan iomchaidh airson an electronics. Tha dùnadh soirbheachail a' chrùise a' comharrachadh clach-mhìle chudromach airson leasachadh a' mhisean.

“Tha dùnadh a’ chrùise a’ comharrachadh gu bheil na pàirtean riatanach uile againn nan àite gu tèarainte. Tha sinn a-nis deiseil airson a dhol air adhart," thuirt Kendra Short, Leas-mhanaidsear Siostam Itealaich Europa Clipper aig Saotharlann Tiomnadh Jet (JPL) aig NASA ann an California a Deas.

Tha Jupiter, leis an raon magnetach aige 20,000 uair nas làidire na an Talamh, a’ caladh cridhe a tha a’ snìomh gu luath a chruthaicheas criosan rèididheachd cumhachdach. Bidh na criosan sin, eadhon nas làidire na crios rèididheachd Van Allen air an Talamh, a’ toirt a-steach gràinean àrd-lùth. Feumaidh an soitheach-fànais Europa Clipper seasamh an-aghaidh spreadhadh cunbhalach bho na gràinean sin, a dh’ fhaodadh dragh a chuir air an uidheamachd dealain air bòrd.

An àite a bhith a’ dol a-steach gu orbit pàircidh timcheall air Europa, bidh an soitheach-fànais a’ cuairteachadh Jupiter fhèin. Le bhith a’ gluasad air falbh bhon fhuamhaire gas agus na criosan rèididheachd aige, faodaidh an soitheach-fànais tighinn gu Europa gu sàbhailte airson sreath de flybys tron ​​​​mhisean. Tha an dòigh ro-innleachdail seo a’ toirt comas do luchd-saidheans sgrùdadh dlùth a dhèanamh air uachdar enigmatic na gealaich agus dàta deatamach a chruinneachadh.

Thathas an dùil misean Europa Clipper a chuir air bhog san t-Samhain 2024. Mar a bhios NASA a’ tòiseachadh dhòighean ùra gus buidhnean nèimh a sgrùdadh, tha am misean iongantach seo a’ gealltainn dìomhaireachd Europa fhuasgladh agus barrachd lèirsinn a thoirt seachad mu chomas beatha taobh a-muigh ar siostam grèine.

CÀBHA

1. Carson a chruthaich NASA seilear airson misean Europa Clipper?

Thog NASA seilear gus na h-ionnstramaidean dealanach mothachail air bòrd bàta-fànais Europa Clipper a dhìon bhon fhìor àrainneachd rèididheachd timcheall air Jupiter. Bidh an seilear a’ lughdachadh ìrean rèididheachd gu crìochan iomchaidh, a’ dìon an dealanach.

2. Ciamar a tha raon magnetach Jupiter a' toirt buaidh air misean Europa Clipper?

Bidh raon magnetach Jupiter, a tha 20,000 uair nas làidire na an Talamh, a’ gineadh criosan rèididheachd cumhachdach. Feumaidh an soitheach-fànais seasamh an aghaidh spreadhadh cunbhalach bho ghràinean làn lùth a tha glaiste anns na criosan sin, a dh’ fhaodadh bacadh a chuir air uidheamachd dealain.

3. Carson a tha an soitheach-fànais Europa Clipper a' dol timcheall Jupiter an àite a bhith a' dol a-steach gu orbit pàircidh timcheall air Europa?

An àite a bhith a’ dol a-steach gu orbit pàircidh timcheall air Europa, bidh an soitheach-fànais a’ cuairteachadh Jupiter fhèin. Le bhith a’ gluasad air falbh bho Jupiter agus na criosan rèididheachd aige, faodaidh an soitheach-fànais a dhol gu Europa gu sàbhailte airson sgrùdadh nas dlùithe ann an sreath de flybys thairis air a’ mhisean.

4. Cuin a tha misean Europa Clipper clàraichte airson a chuir air bhog?

Thathas an-dràsta a’ cur air bhog misean Europa Clipper san t-Samhain 2024.