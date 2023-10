Conaltradh laser NASA ag ath-nuadhachadh sgaoileadh dàta fànais

Tha NASA ag atharrachadh comasan tar-chuir dàta san fhànais leis an teicneòlas conaltraidh laser ùr-nodha aca. Nuair a thèid uallach pàighidh ILLUMA-T a chuir air bhog chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) san t-Samhain, tha an comas airson conaltradh nas luaithe agus nas èifeachdaiche eadar an ISS agus an Talamh faisg air làimh.

Gu traidiseanta, tha an ISS air a bhith an urra ri saidealan sealaidheachd tricead rèidio airson sgaoileadh dàta. Ach, tha toirt a-steach conaltradh leusair tro mhiseanan mar ILLUMA-T (Taisbeanadh Ath-chraoladh Conaltraidh Laser Amalaichte Modem Cleachdaiche Ìosal Earth Orbit agus Terminal Amplifier) ​​gus cruth-atharrachadh a dhèanamh air an dòigh sa bheil dàta air a ghluasad bhon fhànais.

Bidh conaltradh laser a’ cleachdadh solas infridhearg do-fhaicsinneach gus ìrean dàta nas àirde a chomasachadh, a’ leigeil le soithichean-fànais meudan nas motha de dhàta a chuir air ais chun Talamh ann an aon tar-chuir. Tha an teicneòlas ùr-nodha seo na bhuannachd do luchd-rannsachaidh air an ISS, leis gu bheil e a’ toirt seachad gluasad dàta nas luaithe agus a’ neartachadh comas meud mòr de dhàta a chuir.

Air a riaghladh le prògram Space Communications and Navigation NASA, seallaidh ILLUMA-T sealaidheachd conaltraidh laser dà-shligheach nuair a thèid a chuir a-steach air an ISS. Uidheamaichte le teileasgop agus gimbal, bidh am modal optigeach de ILLUMA-T a’ cumail sùil air an Taisbeanadh Ath-chraolaidh Conaltraidh Laser (LCRD) ann an orbit geosynchronous. A dh’ aindeoin meud microwave, tha àite deatamach aig an uallach pàighidh teann seo ann a bhith ag àrdachadh comasan conaltraidh àite.

Nuair a bhios e air a chuir a-steach air an ISS, bidh ILLUMA-T a’ sgaoileadh dàta aig ìre dhrùidhteach de 1.2 gigabits-gach diog gu LCRD. Às an sin, thèid an dàta a chuir gu stèiseanan talmhainn optigeach ann an California no Hawaii. Bidh na stèiseanan talmhainn an uairsin a’ seòladh an dàta gu Ionad Gnìomh Misean LCRD agus an uairsin gu sgiobaidhean gnìomhachd talmhainn ILLUMA-T aig Ionad Itealaich Space Goddard NASA ann am Maryland airson measadh càileachd.

Tha comas aig a’ cho-obrachadh eadar ILLUMA-T agus LCRD comasan conaltraidh fànais atharrachadh. Tha NASA an dùil conaltradh leusair a thoirt a-steach taobh a-staigh a lìonraidhean conaltraidh fànais gus buannachd fhaighinn an dà chuid faisg air an Talamh agus sgrùdadh fànais domhainn. Leis an teicneòlas seo, faodaidh luchd-rannsachaidh agus luchd-dealasach fànais a bhith a’ coimhead air adhart ri sgaoileadh dàta nas luaithe, nas èifeachdaiche agus nas coileanta eadar an ISS agus an Talamh.

