Chaidh dàil air a’ chiad itealan Supersonic X-59 aig NASA chun ath bhliadhna

Tha NASA air ainmeachadh gun deach dàil a chuir air a’ chiad turas-adhair ris an robh dùil den phlèana supersonic X-59 aca, a chaidh a phlanadh an toiseach airson 2023, gu 2024. A dh’ aindeoin an stad seo, tha am pròiseact air clachan-mìle cudromach a choileanadh agus chaidh an itealan ullachadh airson an itealaich a tha ri thighinn.

Tha an neach-taisbeanaidh X-59 Màrt 1.4, air a leasachadh le NASA ann an co-obrachadh le Lockheed Martin, air a dhol tro dheuchainn chruaidh air na siostaman aonaichte aige. Tha an itealan air a dhol seachad air na deuchainnean sin gu soirbheachail agus tha e a-nis air a ghluasad chun loidhne itealaich mar ullachadh airson a’ chiad turas-adhair.

Tha an X-59 ag amas air faighinn seachad air aon de na prìomh dhùbhlain a th’ ann an itealan supersonic - an àrdachadh fuaim àrd a bhios a’ tachairt nuair a thèid itealan seachad air astar fuaim. Le dealbhadh, tha cumadh air an X-59 a ghineas spionnadh sonic nas sàmhaiche, ris an canar “sonic thump,” a thathar an dùil a bhios gu math nas lugha de bhuaireadh na bòtannan supersonic traidiseanta.

Aon uair ‘s gu bheil e air itealaich, cruinnichidh an X-59 dàta mun òrd sonic a chaidh a thoirt a-mach agus cruinnichidh e fios air ais bho dhaoine air an talamh gus measadh a dhèanamh air iomchaidheachd an fhuaim. Bheir an dàta seo fiosrachadh do riaghailtean san àm ri teachd agus bheir e comas do ghinealach ùr de phlèanaichean supersonach a leasachadh a dh’ fhaodadh obrachadh thairis air fearann ​​gun a bhith a’ cur dragh air coimhearsnachdan.

Ged a tha an dàil na bhriseadh-dùil, tha e deatamach do NASA dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus soirbheachas a’ chiad turas-adhair aig an X-59. Tha dùbhlain theicnigeach agus cùisean ris nach robh dùil cumanta ann an leasachadh itealain deuchainneach, agus tha NASA fhathast dealasach a thaobh faighinn thairis air na cnapan-starra sin.

Mar a thèid an X-59 air adhart chun chiad turas-adhair aca, cumaidh an sgioba a tha ag obair air a’ phròiseact orra a’ dèanamh deuchainnean agus measaidhean coileanta. Bidh an dàta a thèid a chruinneachadh bhon itealan ùr-nodha seo a’ cur ri adhartasan ann an teicneòlas itealaich supersonic agus a’ fuasgladh na slighe airson innleachdan ùra ann an itealain.

