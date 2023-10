NASA a’ cur dheth Spacewalk às deidh aodion fuarachaidh air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha oifigearan NASA air co-dhùnadh aon de na slighean fànais clàraichte a chuir dheth mar fhreagairt air aodion fuarachaidh o chionn ghoirid air roinn na Ruis den Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Air a phlanadh an toiseach airson Diardaoin, 19 Dàmhair, thèid an t-slighe-fànais a chumail a-nis nas fhaide air adhart ann an 2023 fhad ‘s a tha an dà chuid NASA agus buidheann fànais feadarail na Ruis, Roscosmos, a’ leantainn orra a ’sgrùdadh adhbhar an aodion.

Is e ammonia an fhuaradair a thathar a’ cleachdadh air an ISS, a dh’ fheumas modhan dì-thruaillidh a bharrachd ma tha speuradairean ann an deiseachan-fànais faisg air làimh. Thachair an aodion ann am modal saidheans Nauka san Ruis air 9 Dàmhair ach stad e air an aon latha. Tha seo a’ comharrachadh an treas uair sa bhliadhna a dh’ fhalbh a tha uidheamachd ISS Ruiseanach air eòlas fhaighinn air aodion ammonia.

Tha Roscosmos an dùil a shlighe-fànais fhèin a dhealbhadh air 25 Dàmhair gus sgrùdadh mionaideach a dhèanamh air rèididheatoran 13-bliadhna air a ghluasad air modal Rassvet, a tha coltach gur e seo stòr an aodion as ùire. Ged nach eil am fuarachadh puinnseanta no cunnartach don sgioba, tha eòlaichean ag obair gus casg a chuir air comharran beaga den stuth bho bhith a’ dol a-steach do shiostaman a-staigh agus ag adhbhrachadh truailleadh uidheamachd thar ùine.

Tha slighe-fànais NASA air a chuir dheth ag amas air gnìomhan cumail suas beaga a dhèanamh. Cruinnichidh speuradairean Loral O'Hara bho NASA agus Andreas Mogensen bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa sampallan bho thaobh a-muigh an ISS gus meanbh-fhàs-bheairtean a lorg agus camara àrd-mhìneachaidh a chuir na àite, am measg dhleastanasan eile. Thèid an dearbh cheann-latha airson na h-obrach seo a dhearbhadh nas fhaide air adhart.

Gu fortanach, tha dùil fhathast gun tèid an dàrna slighe-fànais a chaidh a chlàradh le NASA, slighe-fànais làn-bhoireannach air 30 Dàmhair, air adhart mar a bha dùil. Bidh an speuradair NASA Jasmin Moghbeli còmhla ri O'Hara gus bogsa dealanach lochtach a thoirt air falbh agus inneal a chuir an àite aon de arrays grèine an stèisein.

A rèir na Ruis, bha an dà aodion ammonia roimhe air an ISS air adhbhrachadh le stailcean micrometeoroid. Anns an Dùbhlachd 2022, bha a’ chiad aodion cho dona is gum feumadh sgioba bàta-fànais Soyuz a bhith air an ath-shònrachadh gu Soyuz eile. Thug e grunn luchdan bàta-fànais gus a’ chùis a cheartachadh, agus mar thoradh air an sin dh’ fhuirich na speuradairean air an ISS airson bliadhna an àite nan sia mìosan a bha san amharc. Anns a’ Ghearran 2023, dh’ fhiosraich bàta-fànais Russian Progress airson cargo an aodion ammonia aige fhèin.

stòran:

- Post blog oifigearan NASA