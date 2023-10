NASA a’ cur dheth misean Psyche Asteroid gus ùrachadh a dhèanamh air rèiteachadh Thruster

Tha NASA air ainmeachadh gu bheil iad a’ cur dheth a mhisean asteroid Psyche airson seachdain gus rèiteachadh smeòrach an t-soithich-fànais ùrachadh. Tha an fhoillseachadh, a chaidh a chlàradh an toiseach airson 5 Dàmhair, a-nis air ath-eagrachadh airson 12 Dàmhair. Thèid an soitheach-fànais a chuir air bhog air bòrd rocaid Falcon Heavy bho Ionad Cur air bhog Kennedy Space Center 39A.

Tha feum air an dàil gus barrachd ùine a thoirt dha innleadairean dearbhadh a dhèanamh air na crìochan a thathas a’ cleachdadh airson smeòrach gas fuar-nitrigin a tha a’ stiùireadh an t-soitheach-fànais. Dh'fheumadh na crìochan sin atharrachadh an dèidh dha dearbhadh gum biodh na smeòraich ag obair aig teòthachd nas blàithe na bha dùil an toiseach. Tha e riatanach airson slàinte fad-ùine nan aonadan dèanamh cinnteach gu bheil na smeòraich ag obair taobh a-staigh crìochan teodhachd.

Thuirt Laurie Leshin, stiùiriche an Jet Propulsion Laboratory, ged nach e na smeòraich am prìomh shiostam gluasad, tha iad fhathast deatamach, gu sònraichte dìreach às deidh an cur air bhog. Tha an sgioba misneachail gun urrainn dhaibh dèiligeadh ris a’ chùis seo agus a dhol air adhart leis an fhoillseachadh.

Lùghdaichidh an dàil an ùine tòiseachaidh airson misean Psyche bho thrì seachdainean gu dà sheachdain. Bidh cothroman cur air bhog làitheil aig a’ bhàta-fànais bho 12 Dàmhair gu 25. Tha am misean ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air a’ phrìomh chrios asteroid Psyche, a tha sa mhòr-chuid air a dhèanamh de mheatailt. Bidh an soitheach-fànais a’ caitheamh dà bhliadhna ann an sreath de orbitan mean air mhean timcheall an asteroid gus sgrùdadh a dhèanamh air a structar agus a cho-dhèanamh.

Tha an dàil san fhoillseachadh air leantainn gu àrdachadh ann an cosgais a’ mhisean bho beagan nas lugha na $1 billean gu $1.2 billean. A bharrachd air an sin, chaidh ruighinn an soitheach-fànais chun asteroid a phutadh air ais bho 2026 gu 2029.

A dh ’aindeoin an dàil, tha misean Psyche air a bhith air a sheòrsachadh mar ghnìomhachd“ air a thoirmeasg ”, a’ ciallachadh gum bi cead aige a dhol air adhart eadhon ged a tha an riaghaltas air a dhùnadh. Tha an coltas gum bi dùnadh a’ dol am meud leis nach eil an Taigh agus an Seanadh fhathast air rùn leantainneach a chuir an gnìomh gus an riaghaltas a mhaoineachadh airson ùine.

Stòran: NASA