Misean Asteroid Psyche NASA air a chuir dheth le seachdain

Chaidh dàil a chuir air cur air bhog misean asteroid Psyche NASA airson seachdain. An toiseach an dùil a chumail air 5 Dàmhair, chaidh an cur air bhog a phutadh air ais gu 12 Dàmhair. Leigidh an dàil seo le sgioba NASA dearbhadh a dhèanamh air na paramadairean a thathas a’ cleachdadh gus smachd a chumail air smeòrach gas fuar naitridean an soitheach-fànais, a’ dèanamh cinnteach à an slàinte san fhad-ùine. Chaidh atharrachadh ann am paramadairean a dhèanamh mar fhreagairt air ro-innse teòthachd ùraichte.

Tha an dàil aon sheachdain a’ giorrachadh an uinneag tòiseachaidh airson a’ mhisean, a tha a-nis a’ ruith tron ​​​​Dàmhair 25. Air an aon latha a chaidh an dàil ainmeachadh, chaidh ath-sgrùdadh ullachadh itealaich a dhèanamh, a’ ceadachadh deuchainn “teine ​​​​statach” air rocaid Falcon Heavy, a giùlan an soitheach-fànais Psyche. Tha an deuchainn seo a’ toirt a-steach a bhith a’ losgadh einnseanan ciad ìre na rocaid goirid fhad ‘s a tha an carbad fhathast na laighe.

Is e misean Psyche an ochdamh cur air bhog airson an Falcon Heavy, an dàrna rocaid as cumhachdaiche a tha ag obair an-dràsta às deidh Siostam Launch Space NASA. Is e seo cuideachd a’ chiad mhisean aig NASA a chleachd an Falcon Heavy.

Tha misean $ 1.2 billean Psyche an dùil sgrùdadh a dhèanamh air asteroid meatailteach sònraichte leis an aon ainm, a tha suidhichte anns a’ phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Tha luchd-saidheans den bheachd gur dòcha gur e Psyche cridhe fosgailte protoplanet, leis na sreathan a-muigh aige air an toirt air falbh tro bhuaidhean cumhachdach. Cha deach an nì sònraichte seo a choimhead faisg air làimh a-riamh, agus tha am misean an dòchas seallaidhean luachmhor a thoirt seachad mun sgrìobhadh aige.

“Tha mi a’ coimhead air adhart gu mòr ris na ciad ìomhaighean sin fhaicinn, ”thuirt Lori Glaze, stiùiriche Roinn Saidheansan Planetary NASA. “Tha iad gu bhith iongantach, nuair a chì sinn mu dheireadh cò ris a tha am meatailt seo coltach faisg.”

