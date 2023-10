Cho cudromach sa tha roghainnean cookie agus roghainnean cead

Nuair a bhios tu a’ brobhsadh air an eadar-lìn, is dòcha gu bheil thu air tighinn tarsainn air diofar làraich-lìn ag iarraidh cead airson briosgaidean a chleachdadh. Ach dè dìreach a th’ ann am briosgaidean, agus carson a tha roghainnean cookie agus roghainnean cead cudromach?

Is e faidhlichean teacsa beaga a th’ ann am briosgaidean a bhios làraich-lìn a’ stòradh air an inneal agad nuair a thadhlas tu orra. Bidh iad a’ frithealadh grunn adhbharan, leithid a bhith a’ cuimhneachadh do roghainnean, ag adhartachadh seòladh làraich, agus a’ pearsanachadh shanasan. Ach, tha cleachdadh bhriosgaidean cuideachd a’ togail dhraghan mu phrìobhaideachd agus tèarainteachd dàta.

Le bhith a’ riaghladh do roghainnean cookie agus roghainnean cead leigidh sin dhut smachd a bhith agad air an fhiosrachadh a thèid a chruinneachadh mur deidhinn agus mar a thèid a chleachdadh. Le bhith a’ tuigsinn agus a’ cleachdadh nan roghainnean sin, faodaidh tu an lìon a sheòladh ann an dòigh a tha a rèir do roghainnean prìobhaideachd.

Tha e riatanach beachdachadh air a’ bhuaidh a th’ aig a bhith a’ gabhail ri no a’ diùltadh briosgaidean. Ma ghabhas tu ris a h-uile briosgaid dh’ fhaodadh sin cur ris an eòlas brobhsaidh agad, ach tha e cuideachd a’ ciallachadh gun tèid barrachd fiosrachaidh mu na roghainnean agad, inneal agus gnìomhachd air-loidhne a phròiseasadh. Air an làimh eile, le bhith a’ diùltadh briosgaidean neo-riatanach dh’ fhaodadh sin cuingealachadh a dhèanamh air gnìomhan làrach-lìn sònraichte agus feartan pearsanaichte ach bheir e barrachd faireachdainn de dhìomhaireachd dhut.

Ceistean Bitheanta

C: Dè th' ann am briosgaidean?

F: Is e faidhlichean teacsa beaga a th’ ann am briosgaidean a bhios làraich-lìn a’ stòradh air an inneal agad nuair a thadhlas tu orra. Bidh iad a’ cuideachadh làraich-lìn a’ cuimhneachadh do roghainnean agus a’ toirt seachad eòlas brobhsaidh pearsanaichte.

C: Carson a tha riaghladh roghainnean cookie cudromach?

F: Le bhith a’ riaghladh roghainnean cookie leigidh sin dhut smachd a chumail air an fhiosrachadh a thèid a chruinneachadh mu do dheidhinn agus mar a thèid a chleachdadh, a’ toirt barrachd smachd dhut air do phrìobhaideachd.

C: Dè thachras ma ghabhas mi ris a h-uile briosgaid?

F: Le bhith a’ gabhail ris a h-uile briosgaid leigidh sin le làraich-lìn barrachd fiosrachaidh a chruinneachadh mu na roghainnean agad, inneal agus gnìomhachd air-loidhne, ag àrdachadh d’ eòlas brobhsaidh ach a dh’ fhaodadh do phrìobhaideachd a mhilleadh.

C: Dè thachras ma dhiùltas mi briosgaidean neo-riatanach?

F: Le bhith a’ diùltadh briosgaidean neo-riatanach dh’ fhaodadh sin cuingealachadh a dhèanamh air gnìomhan làrach-lìn sònraichte agus feartan pearsanaichte ach bheir e barrachd faireachdainn de dhìomhaireachd dhut.

Le bhith mothachail air na roghainnean cookie agad agus na roghainnean cead agad, faodaidh tu cothromachadh fhaighinn eadar eòlas brabhsaidh pearsanaichte a mhealtainn agus do phrìobhaideachd a dhìon air-loidhne. Cuimhnich gun dèan thu ath-sgrùdadh agus ùrachadh gu cunbhalach air na roghainnean agad stèidhichte air na roghainnean agus na draghan agad a tha ag atharrachadh.