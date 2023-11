Bidh Explorer Polarimetry X-ray Imaging NASA a’ faighinn a-mach ‘Ghostly Cosmic Hand’

Tha dìomhaireachdan fànais a’ cumail oirnn a’ cur iongnadh oirnn, eadhon mar a lorgas sinn barrachd is barrachd dhìomhaireachd. Tha buidhnean fànais mar NASA gu sònraichte airson sgrùdadh a dhèanamh air an fhìor neo-aithnichte, agus ann an 2021, chuir iad air bhog an Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), lann-amhairc fànais a chaidh a dhealbhadh gus polarachadh X-ghathan cosmach a thomhas. Mar phàirt den mhisean aige, rinn IXPE lorg inntinneach o chionn ghoirid - nebula gaoithe pulsar iongantach a tha gu math coltach ri làmh daonna tòidheach.

Leis an ainm MSH 15-52, tha NASA gu h-iomchaidh air an ‘làmh cosmaigeach taibhse’ ainmeachadh. Chaidh an structar ethereal seo fhaicinn an toiseach le Amharclann X-ray Chandra aig NASA ann an 2001, a nochd gu robh an nebula gaoithe pulsar a bha an cois an pulsar PSR B1509-58 coltach ri làmh daonna. A-nis, tha an IXPE air sùil eadhon nas mionaidiche a thoirt air MSH 15-52, a’ caitheamh 17 latha as àirde ga fhaicinn, ga fhàgail mar an amharc as fhaide air aon nì bho chaidh a chuir air bhog.

Tha an dàta a chruinnich IXPE air a’ chiad mhapa a-riamh den raon magnetach taobh a-staigh an ‘làmh’ a thoirt do luchd-rannsachaidh. Mar a bhios mìrean fo chasaid a’ siubhal air feadh an raoin magnetach, bidh iad a’ dearbhadh cumadh an nebula, coltach ri cnàmhan ann an làmh an duine. “Bheir an dàta IXPE dhuinn a’ chiad mhapa den raon magnetach na làimh, ”thuirt Roger Romani bho Oilthigh Stanford, a stiùir an sgrùdadh.

Is e aon lorg iongantach bho na beachdan an ìre àrd cunbhalach de polarachadh ann an roinnean mòra de MSH 15-52. Ràinig an ìre de polarachadh an ìre as àirde a bha dùil bho àireamhachadh teòiridheach, a’ nochdadh gu robh raon magnetach air leth dìreach agus èideadh ann. Chan eil mòran buaireadh anns na roinnean sin den nebula gaoithe pulsar, feart inntinneach a tha a’ togail cheistean ùra mu na dòighean obrach.

Tha an lorg seo a’ taisbeanadh nàdar ioma-thaobhach sgrùdadh X-ray. Ged a tha X-ghathan aithnichte gu sònraichte airson an cleachdadh meidigeach, tha an cleachdadh ann an sgrùdadh fànais a’ nochdadh taobhan falaichte den chruinne-cè, a’ leantainn gu tuigse nas doimhne air uinneanan cosmach.

FAQ:

C: Dè a lorg an Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

A: Lorg IXPE nebula gaoithe pulsar coltach ri làmh daonna tòidheach, leis an t-ainm MSH 15-52, fhad ‘s a bha e a’ coimhead 17-latha.

C: Dè cho cudromach sa tha an raon magnetach taobh a-staigh an nebula?

A: Bidh an raon magnetach a’ dearbhadh cumadh an nebula, gu math coltach ris na cnàmhan ann an làmh daonna.

C: Dè tha nàdar polarichte X-ghathan anns an nebula a’ nochdadh?

A: Tha am polarachadh àrd a’ nochdadh gu bheil raon magnetach dìreach agus èideadh ann, le glè bheag de bhuaireadh.

C: Ciamar a tha cleachdadh X-ghathan ann an sgrùdadh fànais eadar-dhealaichte bho na tagraidhean meidigeach aca?

F: Tha X-ghathan ann an rannsachadh fànais a’ nochdadh fiosrachadh falaichte mun chruinne-cè nach fhaicear air dhòigh eile.