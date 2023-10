Dragonfly aig NASA: A’ fuasgladh na slighe airson Rannsachadh Titan

Tha misean ùr-nodha a’ dol air adhart aig NASA agus luchd-saidheans ag ullachadh airson sgrùdadh a dhèanamh air Titan, a’ ghealach as motha aig Saturn. Tha Titan, a tha ainmeil airson an àile thiugh agus an trom-tharraing ìosal, air a bhith na thargaid o chionn fhada airson rannsachadh NASA airson saoghal àitich agus comharran beatha taobh a-muigh na dùthcha. Gus an gnìomh dàna seo a choileanadh, tha NASA a’ togail uachdaran le cumhachd niuclasach ris an canar Dragonfly, a bhios mar a’ chiad mhisean aig a’ bhuidheann gu uachdar saoghal a’ chuain.

Chan e uachdaran àbhaisteach a th’ ann an Dragonfly, air a leasachadh agus air obrachadh le Saotharlann Fiosaig Gnìomhach Johns Hopkins (APL) ann am Maryland. Coltach ri drone meud càr, èiridh e tro àile làn nitrigin Titan a’ cleachdadh ceithir paidhrichean de rotors air an càrnadh, air an dealbhadh gus a dhol tro àile tiugh na gealaich. Uidheamaichte le camarathan adhartach, mothachairean, agus ionnstramaidean samplachaidh, tha Dragonfly ag amas air raointean de Titan a sgrùdadh a tha fo amharas gu bheil stuthan organach ann, is dòcha ann an conaltradh ri cuan uisge fon uachdar fon uachdar reòthte.

Chaidh deuchainnean farsaing a dhèanamh air siostaman itealain Dragonfly aig Ionad Rannsachaidh Langley aig NASA ann an Virginia thairis air na trì bliadhna a dh’ fhalbh. Bha na deuchainnean coltach ri grunn shuidheachaidhean itealaich agus shuidheachaidhean gus measadh a dhèanamh air coileanadh aerodynamic a’ charbaid, astaran rotor, agus tapachd aig diofar astaran gaoithe agus ceàrnan itealaich. Tha crìochnachadh soirbheachail de chòrr air 700 ruith iomlan agus còrr air 4,000 puing dàta fa leth air misneachd luchd-rannsachaidh àrdachadh anns na modalan atharrais a chaidh a dhealbhadh gus na suidheachaidhean dùbhlanach air Titan ath-riochdachadh.

Tha Rick Heisler, stiùiriche deuchainn tunail gaoithe Dragonfly aig APL, a’ mìneachadh gu bheil gach ìre deuchainn air leigeil leis an sgioba na modalan teicnigeach aca ùrachadh agus ro-innsean dèanadais rotor a leasachadh airson faireachdainn iongantach Titan. Tha an dàta a chaidh fhaighinn air a bhith gu mòr an sàs ann a bhith a’ dearbhadh aerodynamics an uachdarain, coileanadh aero-structarail, agus beatha reamhar rotor anns an àrainneachd chruaidh cryogenic.

Thathas an dùil gun tèid Dragonfly a chuir air bhog ann an 2027 agus tha dùil gun ruig e Titan ro 2034, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh fànais. Mar a thuirt Ken Hibbard, innleadair siostaman misean Dragonfly aig APL, “Le Dragonfly, tha sinn a’ tionndadh ficsean saidheans gu fìrinn sgrùdaidh. ” Tha am misean a’ toirt cothrom inntinneach gus dìomhaireachdan Titan fhuasgladh, agus tha gach ceum a thèid a ghabhail gar toirt nas fhaisge air an rotorcraft rèabhlaideach seo a chuir thairis air speuran agus uachdar na gealaich as motha aig Saturn.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè th' ann an Dragonfly?

Tha Dragonfly na uachdaran cumhachd niùclasach a chaidh a leasachadh le Saotharlann Fiosaig Gnìomhaichte Johns Hopkins (APL) aig NASA airson a bhith a’ rannsachadh Titan, a’ ghealach as motha aig Saturn. Tha e air a dhealbhadh gus a bhith mar a’ chiad mhisean aig a’ bhuidheann gu uachdar saoghal a’ chuain.

Dè na prìomh fheartan a tha aig Dragonfly?

Tha Dragonfly uidheamaichte le camarathan, mothachairean, agus ionnstramaidean samplachaidh gus sgrùdadh a dhèanamh air raointean de Titan a thathas a’ creidsinn anns a bheil stuthan organach a dh’ fhaodadh a bhith ann an conaltradh ri cuan uisge fon uachdar fon uachdar reòthte. Bidh e a’ cleachdadh ceithir paidhrichean de rotors air an càrnadh gus seòladh a dhèanamh air àile dùmhail làn nitrigin Titan.

Dè an deuchainn a rinn Dragonfly?

Tha siostaman itealain Dragonfly air a dhol tro dheuchainnean farsaing aig Ionad Rannsachaidh Langley aig NASA ann an Virginia. Bha na deuchainnean sin coltach ri diofar shuidheachaidhean itealaich, astaran gaoithe, astaran rotor, agus ceàrnan itealaich gus coileanadh aerodynamic an uachdaran a mheasadh. Tha an dàta a chaidh a chruinneachadh bho na deuchainnean sin air cuideachadh le bhith a’ dearbhadh mhodalan atharrais an fhearainn agus ag àrdachadh misneachd na choileanadh fo chumhachan Titan.

Cuin a tha dùil gun tèid Dragonfly a chuir air bhog?

Thathas an dùil gun cuir Dragonfly air bhog ann an 2027 agus thathar an dùil gun ruig e Titan, a’ ghealach as motha aig Saturn, ro 2034.