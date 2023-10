Lab IDEAS Biosignatures NASA: Cuir a-steach a-nis airson eòlas bùth-obrach gun samhail

Tha Prògram Astrobiology NASA a’ tabhann cothrom inntinneach do luchd-saidheans aig ionadan na SA pàirt a ghabhail ann an deuchainnlann Biosignatures IDEAS. Tha am bùth-obrach ùr-ghnàthach seo ag amas air molaidhean tabhartais ùr is ùr-nodha a leasachadh tro sgrùdadh cho-aoisean fìor-ùine.

Bidh obair-lann Biosignatures IDEAS a’ toirt a-steach measgachadh de ro-choinneamhan brìgheil, seiseanan pearsanta, agus seiseanan brìgheil. Thèid na seiseanan pearsanta a chumail bho 6-8 Gearran, 2024, agus thèid na seiseanan brìgheil a chumail air 16 Gearran, 23 agus 1 Màrt.

Le bhith a’ gabhail pàirt sa bhùth-obrach seo, bidh cothrom aig luchd-saidheans co-obrachadh le co-aoisean, fios air ais luachmhor fhaighinn, agus na molaidhean tabhartais aca ùrachadh ann an àm fìor. Is e an amas mu dheireadh seata de mholaidhean a leasachadh air an tèid beachdachadh airson maoineachadh tron ​​phrògram Exobiology.

Gus tagradh a dhèanamh airson obair-lann Biosignatures IDEAS, faodaidh luchd-saidheans le ùidh tadhal air an làrach-lìn oifigeil aig [ceangal gus tagradh]. An seo, gheibh iad barrachd fiosrachaidh mun bhùth-obrach agus an tagradh a chuir a-steach.

Tha an eòlas bùth-obrach sònraichte seo na chothrom math dha luchd-saidheans ann an raon astrobiology an rannsachadh aca a thoirt gu àirdean ùra. Le bhith a’ dol an sàs ann an ath-sgrùdadh agus co-obrachadh fìor-ùine le co-aoisean, bidh e comasach do chom-pàirtichean am beachdan ùrachadh agus molaidhean tabhartais làidir a leasachadh a dh’ fhaodadh cur gu mòr ris an raon.

Na caill an cothrom seo a bhith nad phàirt de NASA Biosignatures IDEAS Lab. Cuir a-steach a-nis agus thoir do rannsachadh chun ath ìre!

Mìneachaidhean:

- Biosignatures: Comharran beatha san àm a dh'fhalbh no san latha an-diugh a dh'fhaodar a lorg agus a sgrùdadh ann an diofar àrainneachdan.

- IDEAS: Ùr-ghnàthachadh ann an Leasachadh, Rannsachadh, agus Saidheans - prògram a bhrosnaicheas co-obrachadh agus leasachadh bheachdan cruth-atharrachail ann an sgrùdadh fànais.

