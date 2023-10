Dìomhaireachd Psyche, Asteroid beairteach ann am meatailt

Tha foillseachadh NASA air a mhisean gu Psyche o chionn ghoirid, asteroid a tha suidhichte anns a’ Phrìomh Asteroid Belt, air feòrachas luchd-saidheans a thogail. Thathar a 'creidsinn gu bheil psyche, a chaidh a lorg an toiseach ann an 1852, air a dhèanamh suas gu ìre mhòr de iarann, nicil, agus silicates. Is dòcha gu bheil e eadhon aig cridhe fosgailte seann phlanaid.

Le cuideachadh bho Gamma Ray agus Neutron Spectrometer aig Saotharlann Fiosaig Gnìomhaichte Oilthigh Johns Hopkins, tha an soitheach-fànais ag amas air na h-eileamaidean ceimigeach a tha an làthair air uachdar Psyche a lorg gu mionaideach. Tha luchd-saidheans an dòchas faighinn a-mach an robh Psyche uaireigin na chridhe planaid le dynamo gnìomhach, a chruthaicheas raon magnetach.

Nuair a ruigeas an soitheach-fànais san Lùnastal 2029, bheir i orbit Psyche aig astar timcheall air 700 km airson dà bhliadhna. Rè na h-ùine seo, bidh na h-ionnstramaidean aige a 'mapadh an uachdair agus a' lorg fianais air seann raon magnetach.

A rèir Thomas Prettyman, co-rannsaiche aig Institiud Saidheans Planetary, tha cruthachadh bunaiteach a 'feumachdainn teas agus leaghadh, le ìrean meatailt dlùth a' sgaradh bho silicates agus a 'dol fodha gu meadhan a' chuirp. Tha e coltach gur e stòr teas a-staigh Psyche an crìonadh de radioisotopes geàrr-ùine air an dèanamh le supernovae faisg air làimh. Mar a bha na h-isotopan sin a 'crìonadh, dh' fhuaraich Psyche agus chruthaich iad cridhe, culaidh agus sgudal. Is dòcha gun deach na sreathan a-muigh de silicate a thoirt air falbh le buaidhean, a dh’ fhaodadh a bhith a’ nochdadh a’ chridhe eadhon ged a bha e gu ìre leaghte.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air co-dhèanamh eileamaideach air uachdar Psyche, bidh an Gamma Ray agus Neutron Spectrometer a’ sgrùdadh sgaoilidhean lùtha bho ghathan cosmach agus gràinean làn lùth. Faodaidh na neutronan agus na ghathan gamma a tha air an leigeil a-mach sealltainn gu bheil eileamaidean sònraichte ann. Tha Germanium, eileamaid dhlùth, air a chleachdadh anns an spectrometer gus na ghathan gamma a tha a’ stad taobh a-staigh a lorg. Bidh an lùth stad seo a’ cruthachadh comharra dealain a ghabhas tomhas le electronics mionaideach.

Dh’ fhaodadh lorg pailteas iarann ​​​​is nicil a bhith a’ moladh tùs coltach ri cridhe airson Psyche. Bhiodh làthaireachd pronnasg a’ ciallachadh bholcànachas inntinneach. A bharrachd air an sin, le bhith a’ sgrùdadh raon magnetach Psyche, faodaidh luchd-saidheans sealladh fhaighinn air an eachdraidh aige. Nam biodh cuairteachadh teas air a stiùireadh le meatailt leaghaidh giùlain a ’tachairt taobh a-staigh a’ chridhe, dh ’fhaodadh raon magnetach làidir a bhith air a chruthachadh. Bidh magnetometer an soitheach-fànais a’ lorg fianais air an dynamo seo.

Tòisichidh cruinneachadh dàta saidheans bun-sgoile ann an 2030 nuair a ruigeas an soitheach-fànais orbit aig àirde ìosal timcheall air Psyche. Ron àm sin, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse fharsaing fhaighinn air sgrìobhadh Psyche. Tha am misean air togail-inntinn a bhrosnachadh am measg luchd-saidheans, leis gu bheil mòran rudan neo-aithnichte aig an asteroid làn meatailt seo. Tha dùil gum bi uachdar Psyche, leis a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air sgàineadh agus sruthan làbha meatailt, na shealladh tarraingeach.

Gu h-iomlan, tha comas aig sgrùdadh Psyche seallaidhean luachmhor a thabhann air eachdraidh thràth siostam na grèine againn agus na pròiseasan a lean gu cruthachadh buidhnean celestial.

