Artaigil ùr: Astronauts ag ullachadh airson cumail suas Spacewalk air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha ullachadh deireannach a’ dol air adhart airson slighe-fànais cumail suas air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) fhad ‘s a tha sgioba Expedition 70 ag ullachadh airson na h-obrach. Air Diciadain, bidh speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara a’ tòiseachadh air slighe-fànais faisg air seachd uairean a thìde gus uidheamachd conaltraidh rèidio a thoirt air falbh agus bathar-cruaidh atharrachadh a leigeas le arrays grèine an ISS sùil a chumail air a’ ghrèin.

Tha an t-slighe-fànais, a thathar an dùil tòiseachadh aig 8:05m EDT, a’ comharrachadh a’ chiad uair a thèid an dà speuradair a-mach taobh a-muigh an stèisein fhànais. Tha manaidsearan misean air cead a thoirt do NASA TV craoladh beò den tachartas a thoirt seachad a’ tòiseachadh aig 6: 30m EDT air app agus làrach-lìn na buidhne.

Thàinig an Comanndair Andreas Mogensen bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa agus Satoshi Furukawa bho JAXA (Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan) còmhla ri Moghbeli agus O’Hara airson ullachadh slighe-fànais fad an latha. Chaidh an sgioba tro dheuchainnean meidigeach àbhaisteach, a’ toirt a-steach teòthachd, bruthadh-fala, cuisle, agus sgrùdaidhean analach. A bharrachd air an sin, rinn iad ath-sgrùdadh air modhan slighe-fànais agus chùm iad co-labhairt deiseil mu dheireadh le eòlaichean talmhainn.

Taobh a-staigh raon-adhair Quest, dheasaich na speuradairean na h-innealan agus na deiseachan-fànais aca mar ullachadh airson an t-slighe-fànais a bha ri thighinn. Bidh an obair cumail suas a’ comharrachadh an 12mh slighe-fànais a chaidh a dhèanamh aig an ISS am-bliadhna.

Aig an aon àm, chuir na trì cosmonauts aig an stèisean fànais fòcas air an obair rannsachaidh saidheansail làitheil agus cumail suas ann an roinn Roscosmos den stèisean. Ghabh an Einnseanair Itealaich Oleg Kononenko pàirt ann an seisean 24-uair a’ tomhas a ghnìomhachd cridhe agus cuideam fala, fhad ‘s a chuir an Einnseanair Itealaich Nikolai Chub crìoch air gnìomhan glanaidh bho shlighe-fànais na seachdain roimhe. Chuidich Einnseanair Itealaich Konstantin Borisov le gnìomhan taic beatha agus cumail suas tron ​​​​latha.

FAQ:

C: Dè a nì na speuradairean air an t-slighe-fànais?

F: Bheir na speuradairean air falbh gèar conaltraidh rèidio agus atharraichidh iad bathar-cruaidh airson arrays grèine an ISS.

C: An tèid an t-slighe-fànais a chraoladh?

F: Bidh, bheir NASA TV craoladh beò den t-slighe-fànais air app agus làrach-lìn na buidhne.

C: Cia mheud slighe-fànais a chaidh a dhèanamh aig an ISS am-bliadhna?

A: Is e seo an 12mh slighe-fànais a thèid a chumail aig an ISS ann an 2021.