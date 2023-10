Luchd-dìon an Galaxy Vol. 3 A’ reic goirid air saidheans ach a’ glacadh cridheachan

Luchd-dìon an Galaxy Vol. 3 air luchd-èisteachd a ghlacadh leis an dàn-thuras eadar-lalarach aige, ach tha sgrùdadh o chionn ghoirid leis an speuradair NASA Chris Hadfield a’ nochdadh gu bheil am film a’ gabhail beagan saorsa le mionaideachd saidheansail. Gu sònraichte, tha Hadfield a’ comharrachadh mearachd san t-sealladh far a bheil Star-Lord a’ seòladh san fhànais às aonais deise-fànais airson ùine fhada.

Tha Hadfield a’ mìneachadh, ann an da-rìribh, nach biodh aig duine air fhàgail san fhànais gun dìon sam bith ach ùine ghoirid airson a bhith beò. Bhiodh ocsaidean san t-sruth fala a’ drèanadh taobh a-staigh 15 diogan, ag adhbhrachadh neo-mhothachadh, agus taobh a-staigh 90 diog, gheibheadh ​​​​a ’bhodhaig milleadh maireannach a’ leantainn gu bàs. Fhad ‘s a tha am film a’ nochdadh buaidhean lèirsinneach iongantach leithid bloating aghaidh agus reothadh air aodann Star-Lord, tha Hadfield ag argamaid nach tachradh iad sin gu ìre cho mòr.

Tha e cuideachd a’ toirt fa-near gum biodh an suidheachadh nas so-chreidsinneach airson caractar mar Groot, oir is dòcha gum biodh craobh mothachail comasach air a bhith beò san fhànais gun a bhith a’ fulang na h-aon bhuilean àicheil ri mac an duine.

Is fhiach a ràdh gu bheil Guardians of the Galaxy Vol. Chan e 3 a’ chiad fhilm san t-sreath a sheallas caractaran ann an cunnart san fhànais. Anns a 'chiad fhilm Guardians of the Galaxy , bha tachartas cunnartach aig Gamora agus Star-Lord san fhànais far an do reothadh an fheòil aca. Fhad ‘s a tha luchd-dèanamh fhilmichean a’ toirt a-steach cuid de nithean fìrinneach leithid sèid aghaidh Star-Lord gus a ’bhuaidh tòcail àrdachadh, tha Hadfield ag aideachadh gur dòcha nach bi am film a’ coileanadh fìor fhìrinn saidheansail.

A dh'aindeoin na mearachdan saidheansail, Guardians of the Galaxy Vol. 3 fhathast na cho-dhùnadh sàsachail don trì-bhileag Guardians, a’ tarraing luchd-èisteachd le a thuras cosmach agus an dian tòcail.

