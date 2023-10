Solar Eclipse air a ghlacadh bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Thug eclipse grèine o chionn ghoirid sealladh iongantach dha luchd-coimhead speur air an Talamh a bharrachd air an fheadhainn air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Air 14 Dàmhair, fhuair pìos cumhang de thalamh bho oirthir Oregon gu Meadhan agus Ameireagadh a Deas eòlas air eclipse grèine annular, far an do chuir a ’ghealach bacadh air a’ ghrian gu ìre gus buaidh “fàinne teine" a chruthachadh. Ach, chunnaic mòran eile pàirt de eclipse, a’ toirt a-steach buill a’ chriutha air an ISS.

Ghlac speuradair NASA Jasmin Moghbeli, a ràinig an ISS san Lùnastal mar phàirt de mhisean SpaceX Crew-7, dealbh iongantach den eclipse bhon fhànais. Chaidh an ìomhaigh a cho-roinn le NASA Space Flight Centre ann an Alabama. Thug an tweet cunntas air mar a bha an sgioba a’ coimhead an tachartais a’ leudachadh bhon àite aca 260 mìle os cionn na Talmhainn.

Bidh eclipses grèine annular a’ tachairt nuair a tha orbit beagan elliptical na gealaich ag adhbhrachadh gu bheil i a’ co-thaobhadh gu foirfe eadar a’ ghrian agus an Talamh. Ach, air sgàth suidheachadh na gealaich a thaobh na Talmhainn, chan urrainn dha a 'ghrian a chòmhdach gu tur bho shealladh luchd-amhairc air an talamh. Tha seo a’ ciallachadh gu bheil fàinne de sholas na grèine, ris an canar an “fhàinne teine,” a’ cuairteachadh meadhan dorcha na grèine.

Faodaidh an fheadhainn ann an Ameireaga a Tuath a bhith a’ coimhead air adhart ri solar eclipse eile ann an nas lugha na sia mìosan. Air 8 Giblean, 2024, bidh eclipse grèine iomlan a ’tachairt thairis air Mexico, na Stàitean Aonaichte agus Canada. Leigidh an tachartas ris a bheil dùil mòr seo le luchd-amhairc speuradairean a bhith a’ faicinn iongantas iongantach na gealaich a’ cur casg air diosc na grèine gu tur. Airson tuilleadh fiosrachaidh mu eclipse 2024, thoir sùil air an stiùireadh farsaing eclipse againn.

Mìneachaidhean:

– Solar eclipse: Tachartas celestial far a bheil a’ ghealach a’ dol seachad eadar a’ ghrian agus an Talamh, a’ toirt air a’ ghealach sgàil a chuir air uachdar na Talmhainn.

- Solar eclipse annular: Seòrsa de eclipse grèine far a bheil a’ ghealach aig an ìre as fhaide air falbh bhon Talamh agus nach eil i a ’còmhdach na grèine gu h-iomlan, a’ cruthachadh buaidh “fàinne teine".

- sealladh inntinneach: suidheachadh no sealladh bhon a thathas a’ coimhead no a’ beachdachadh air rudeigin.

- Orbit elliptical: Cruth elliptical slighe nì timcheall air nì eile mar thoradh air feachdan grabhataidh.

Stòr: Chan eil an artaigil tùsail a’ toirt seachad URL sam bith.