Bidh an speuradair Frank Rubio a’ suidheachadh clàr Seasmhachd ùr na SA le 371 latha san fhànais

Tha an speuradair Frank Rubio air clàr seasmhachd aon-itealaich na SA a bhriseadh le bhith a’ caitheamh 371 latha air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Tha seo a’ dol thairis air a’ chlàr roimhe de làithean 355 a chùm Mark Vande Hei. Thathas an dùil gun till Rubio, còmhla ris na cosmonauts Sergey Prokopyev agus Dmitri Petelin, chun Talamh air 27 Sultain às deidh dhaibh fuireach fada san fhànais.

An toiseach an dùil tilleadh sa Mhàrt, b’ fheudar do Rubio agus a cho-bhuillichean fuireach air an ISS ri linn aodion fuarachaidh anns an t-soitheach aiseig Soyuz MS-22 aca. Thug an aodion, a thathas an dùil a dh’ adhbharaich buaidh micrometeoroid, air a’ chriutha am fuirich aca a leudachadh sia mìosan. Anns a’ Ghearran, chaidh Soyuz ùr neo-phìleat a chuir air bhog gu soirbheachail gus dèanamh cinnteach gun robh clàr cuairteachaidh criutha na Ruis fhathast air an t-slighe.

Chuir Rubio an cèill na dùbhlain a tha ann a bhith air falbh bhon teaghlach aige rè na clachan-mìle aca, leithid co-làithean breith agus a mhac a’ dol don cholaiste, ach mhol e a bhean agus a chlann airson an suidheachadh a làimhseachadh gu math. A dh'aindeoin nan duilgheadasan pearsanta, chuir Rubio fòcas air an obair aige agus rinn e a 'chuid as fheàrr den t-suidheachadh.

Tha coileanadh sàr-mhath Rubio ga thoirt nas fhaisge air clàr na cruinne a shuidhich an cosmonaut Valery Polyakov, a chuir seachad 437 latha agus 18 uairean air bòrd stèisean fànais Mir na Ruis. Bidh an ath sgioba a thèid an àite Rubio agus a cho-obraichean a’ toirt a-steach Oleg Kononenko, Nikolai Chub, agus speuradair NASA Loral O’Hara, le Kononenko agus Chub an dùil bliadhna a chaitheamh air an ISS.

Stòr: The Associated Press