An rud as motha a chailleas speuradair NASA Frank Rubio mu bheatha san fhànais

Thill speuradair NASA Frank Rubio dhan Talamh o chionn ghoirid às deidh dha 371 latha a chuir seachad air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Rè seisean Q&A, roinn Rubio na bhiodh e ag ionndrainn as motha mu bheatha san fhànais.

B’ e aon de na rudan air an tug Rubio iomradh air an eòlas air seòladh ann am microgravity. Thuirt e gu robh e spòrsail, a’ toirt air faireachdainn mar leanabh beag. Ach, dh’aidich e cuideachd an dùbhlan a bhith ag obair ann an àrainneachd mar seo, leis gu bheil nithean buailteach a dhol air falbh. A dh'aindeoin nan duilgheadasan, bha am faireachdainn de dhìth cuideam na rud a chòrd e gu mòr ris.

Ach a dh’ aindeoin sin, is e an rud as cudromaiche a bhios Rubio ag ionndrainn an sealladh iongantach den Talamh bhon fhànais. Thuirt e gu robh e iongantach agus gun samhail, a’ nochdadh comas coimhead sìos air a’ phlanaid againn bho 250 mìle gu h-àrd. Eadhon ann an làithean no amannan duilich, le bhith ag amharc a-mach air an uinneig airson beagan dhiog thogadh e a spiorad.

Gus na seallaidhean as fheàrr fhaighinn, bidh speuradairean gu tric a’ tadhal air modal Cupola, anns a bheil seachd uinneagan a’ tabhann seallaidhean gun bhacadh den Talamh agus nas fhaide air falbh. Bidh cuid de speuradairean, mar an speuradair Frangach Thomas Pesquet, eadhon a’ planadh an turasan aig an aon àm ri taisbeanaidhean de fheartan nàdarra iongantach gus ìomhaighean iongantach a ghlacadh.

Chaidh misean fànais Rubio a dhealbhadh an toiseach airson sia mìosan ach chaidh a leudachadh air sgàth duilgheadas le bàta-fànais Soyuz a thug chun ISS e. Ged a bha e ag ionndrainn a theaghlach, thug an ùine a bharrachd cothrom dha barrachd sheallaidhean den Talamh a mhealtainn agus barrachd a dhol timcheall na bha e an dùil bho thùs.

Gu h-iomlan, tha eòlas Rubio a’ nochdadh an toileachas bho bhith a’ seòladh ann am microgravity agus an sealladh iongantach den Talamh bhon fhànais. Chan eil teagamh nach bi na h-eileamaidean sin a’ dèanamh beatha ann an orbit air bòrd an ISS na eòlas gun samhail agus cuimhneachail.

Stòran: NASA