Tha an speuradair Frank Rubio deiseil airson tilleadh chun Talamh às deidh misean fànais briseadh-dùil

Thathas an dùil gun till an speuradair NASA Frank Rubio, aig a bheil clàr na SA airson an ùine leantainneach as fhaide a chaidh a chaitheamh san fhànais, chun Talamh air 27 Sultain, a ’crìochnachadh misean a mhair còrr air bliadhna aig an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Chaidh Rubio, còmhla ri dà chosmonauts Ruiseanach, Sergey Prokopyev agus Dmitri Petelin, an sàs an toiseach ann an orbit ìosal na Talmhainn mar thoradh air aodion fuarachaidh anns an turas dachaigh aca, capsal Soyuz air a stad aig an stèisean fànais, san Dùbhlachd 2022.

Gus dèiligeadh ris a’ chùis, leudaich an dà chuid NASA agus buidheann fànais na Ruis Roscosmos turas a’ chriutha sia mìosan a bharrachd. Cho-dhùin iad nach robh an capsal aoidionach iomchaidh airson an sgioba a thoirt dhachaigh, leis gu robh e na chunnart cus teasachadh nuair a thilleas iad a-steach do àile na Talmhainn. Mar thoradh air an sin, tillidh an sgioba chun Talamh ann an capsal Soyuz ùr a chaidh a chuir falamh.

Air feadh a mhisean fànais leudaichte, dh'fhuirich Rubio ann an conaltradh cunbhalach le a theaghlach agus bha e an urra ris an sgioba aige airson taic. Dhaingnich e cho cudromach sa tha e cothromachadh a lorg eadar obair agus fois gus a shlàinte inntinn a chumail suas. Bhris misean Rubio, a thug 371 latha an dèidh a chèile san fhànais, an clàr SA roimhe a shuidhich an speuradair Mark Vande Hei ann an 2021.

A dh’ aindeoin a’ chogadh eadar an Ruis agus an Ucràin agus teannachadh geopolitical, tha NASA agus Roscosmos air leantainn air adhart leis na h-oidhirpean co-obrachail aca aig an ISS. Thug an sgioba deagh naidheachd mun mhisean leudaichte aca, agus thug manaidsear prògram stèisean fànais NASA, Joel Montalbano, iomradh le fealla-dhà air comasachd itealaich ann an reòiteag mar dhuais.

Thuirt Rubio, dotair meidigeach, nach biodh e air gabhail ris a’ mhisean nam biodh fios aige gun cumadh e air falbh bhon teaghlach e airson còrr air bliadhna. Ach, rinn e a’ chuid as fheàrr den ùine aige san fhànais le bhith a’ dèanamh rannsachadh losgaidh, a’ gabhail pàirt ann an sgrùdaidhean slàinte daonna, agus a’ cumail sùil air tomatoes mar phàirt den deuchainn saidheans as fheàrr leis.

Gus faicinn mar a dh’ fhalbh Rubio bhon stèisean fànais, faodaidh luchd-amhairc sùil a thoirt air NASA TV air làrach-lìn na buidhne air 27 Sultain. .

