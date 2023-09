Bidh an speuradair NASA Tracy Caldwell Dyson a’ tighinn còmhla ri sgioba Ruiseanach air misean fànais 2024

Chaidh an speuradair NASA Tracy Caldwell Dyson ainmeachadh mar phàirt den sgioba airson misean bàta-fànais MS-25 Soyuz, a thathar an dùil a chuir air bhog sa Mhàrt 2024. Is e seo an treas turas aig Dyson gu orbit, agus bidh Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy agus Belarus còmhla rithe. com-pàirtiche Spaceflight Marina Vasilevskaya. Thathas an dùil gum mair am misean airson sia mìosan, le Dyson a’ tilleadh chun Talamh ann an tuiteam 2024.

Tha an aonta eadar NASA agus Roscosmos a’ ceadachadh sgiobaidhean amalaichte, a’ dèanamh cinnteach gu bheil buill air an trèanadh gu h-iomchaidh air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) airson cumail suas agus slighean-fànais. Bidh e cuideachd a’ toirt seachad planaichean èiginn gun fhios nach bi duilgheadas sam bith ann le bàta-fànais a’ chriutha no èiginn a dh’ fheumas tilleadh tràth chun Talamh.

Tha na cuairtean fànais a rinn Dyson roimhe a’ toirt a-steach misean 12-latha air an spàl fànais STS-118 aig Endeavour ann an 2007, a bharrachd air ùine 174-latha mar innleadair itealaich airson Expedition 23/24 ann an 2010. Rinn i cuideachd trì slighean-fànais tuiteamach ann an 2010 gu càradh modal pumpa air fàilligeadh.

Bidh Novitskiy, a tha air a bhith san fhànais trì tursan roimhe, agus Vasilevskaya, a bhios mar a’ chiad Belarussian san fhànais, cuideachd mar phàirt den mhisean MS-25. Tha Novitskiy air 531 latha a chruinneachadh ann an orbit agus eadhon air pàirt a ghabhail ann an losgadh film fànais Ruiseanach leis an t-ainm “The Challenge” air an ISS ann an 2021.

Tha toirt a-steach buill criutha bho dhiofar dhùthchannan a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais. Le NASA agus Roscosmos a’ leantainn air adhart leis a’ chom-pàirteachas aca, tha am misean deiseil airson tuilleadh rannsachaidh saidheansail agus adhartasan air an ISS.

Stòr: NASA, TASS