Na fìrinnean mu shiubhal fànais: Seachad air aislingean Jupiter

Dh’adhbhraich post meadhanan sòisealta o chionn ghoirid NASA a’ ceasnachadh an gabhadh tadhal air Jupiter spionnadh mòr am measg luchd-dealasach fànais. Fhad ‘s a ghabh a’ bhuidheann fànais a leisgeul gu sgiobalta airson faireachdainnean gortaichte sam bith, tha e cudromach aithneachadh na dùbhlain agus na cuingeadan a thaobh siubhal fànais a tha mar bhunait don aithris aca.

Tha rannsachadh fànais an-còmhnaidh air a bhith air a bhrosnachadh le miann mac an duine ar sealladh a leudachadh agus a dhol a-steach do sgìrean neo-chlàraichte. Ach, feumaidh na h-aislingean sin a bhith air an teannachadh le tuigse shaidheansail agus measadh reusanta air na comasan teicneòlais againn. Chan eil e na iongnadh gur e SpaceX aig Elon Musk, leis na rùintean aige a bhith a’ tuineachadh planaidean eile, aon den chiad fheadhainn a chaidh às àicheadh ​​​​beachdan NASA.

Gu fìrinneach, chan eil daoine fhathast air cas a chuir air uachdar planaid eile. Ged a tha planaichean aig NASA speuradairean a chuir gu Mars anns na 2030n, tha Jupiter na sgeulachd eadar-dhealaichte gu tur. Suidhichte mu 385 millean mìle (611 millean cilemeatair) bhon Talamh, tha dùbhlain mòra ann an Jupiter. Bhiodh an rèididheachd dian aige marbhtach dha mac an duine, agus chan eil uachdar cruaidh anns an àile thiugh a dh’ fheumadh sinn tighinn air tìr.

Ach, tha gealach Jupiter Europa a’ tabhann sealladh de dhòchas. Tha luchd-saidheans den bheachd gum faodadh Europa comas beatha mhicrobial a chleachdadh agus gum faodadh e a bhith na cheann-uidhe sgrùdaidh san àm ri teachd. Ach, dh'fheumadh seo adhartas mòr ann an teicneòlas siubhal fànais, a dh' fhaodadh grunn deicheadan a thoirt gu buil.

Anns an eadar-ama, tha NASA ag ullachadh airson misean Europa Clipper, a thathar an dùil a chuir air bhog ann an 2024. Tha am misean seo ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air uachdar reòthte Europa agus sgrùdadh a dhèanamh air a chomas speuradaireachd tro timcheall air 50 flyby dlùth.

Ged a tha e nàdarra a bhith a’ bruadar mu bhith a’ rannsachadh raointean fada ar galaxy, tha e deatamach gun tuig sinn na fìrinnean saidheansail agus na crìochan a tha a’ cumadh ar n-oidhirpean sgrùdaidh fànais. Bha leisgeul NASA nar cuimhne ged nach bu chòir dhuinn stad a bhith a’ bruadar, gum feum ar aislingean a bhith stèidhichte air tuigse shunndach air na ghabhas coileanadh an-dràsta.

CÀBHA

Am faod daoine tadhal air Jupiter?

Chan e, chan eil e comasach tadhal air Jupiter an-dràsta air sgàth cho fada ‘s a tha e bhon Talamh, an rèididheachd dian, agus dìth uachdar cruaidh airson a dhol air tìr.

Dè a th’ ann am misean Europa Clipper?

Tha misean Europa Clipper, a thathar an dùil a chuir air bhog san Dàmhair 2024, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air gealach Jupiter Europa. Bidh e a’ ruith flybys dlùth den ghealach reòthte gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air a’ chomas a th’ ann airson beatha aoigheachd.

Cuin a thig daoine air tìr air Mars?

Tha NASA an dùil speuradairean a thoirt air tìr air Mars anns na 2030n. Tha Mars, le bhith nas fhaisge air an Talamh agus le meud agus cumadh coltach ris a’ phlanaid againn, a’ tabhann suidheachaidhean nas ion-dhèanta airson sgrùdadh daonna na Jupiter.