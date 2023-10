Bidh an heileacoptair Ingenuity a’ suidheachadh clàr ùr de dh’ astar talmhainn air Mars

Tha heileacoptair Ingenuity NASA air clàr astar talmhainn ùr a choileanadh aig aon de na tursan-adhair aige o chionn ghoirid air uachdar Mars. Ràinig an heileacoptair beag astar 22 msu (10 m/s) fad 121 diogan, a’ dol thairis air a’ chlàr roimhe de 17.8 msu (8 m/s) airson 124.18 diogan.

Bho chaidh a chuir a-steach air Mars, tha an heileacoptair Ingenuity air a bhith a’ putadh crìochan itealaich air planaid eile. Le 62 tursan-adhair agus cunntadh gu h-iomlan, tha NASA an dùil gun tèid eadhon barrachd chlàran a bhriseadh san àm ri teachd.

Rè an 62mh turas-adhair aige, shiubhail Ingenuity astar 880 troigh gu còmhnard agus ràinig e àirde de 59 troigh. Mhair an turas-adhair 121.1 diogan agus chaidh a stiùireadh gu taobh an Ear-thuath.

Is e prìomh mhisean Ingenuity ìomhaighean de uachdar Martian a ghlacadh agus an toirt air ais gu prìomh oifisean NASA. Thèid na h-ìomhaighean sin an uairsin a sgrùdadh gus cothroman saidheansail sam bith a chomharrachadh agus slighe fàbharach a dhealbhadh airson an Perseverance rover, companach an heileacoptair.

Tha euchdan ùr-nodha Ingenuity air Mars a’ taisbeanadh adhartasan ann an teicneòlas aerospace agus a’ fuasgladh na slighe airson rannsachadh air a’ Phlanaid Dhearg san àm ri teachd. Le gach turas-adhair, bidh NASA a’ tional dàta agus lèirsinn luachmhor a chuireas ri ar tuigse air Mars agus a chomas taic a thoirt do bheatha.

