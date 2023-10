Asteroid 1998 HH49: Coinnich dlùth ri siostam Sentry II NASA

Tha siostam Sentry II NASA gu dìcheallach a’ cumail sùil gheur air Near-Earth Asteroids (NEAn) gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ar planaid. Tha aon asteroid den leithid, a chaidh ainmeachadh mar 1998 HH49, air aire a tharraing o chionn ghoirid aig Ionad Sgrùdaidhean Rud faisg air an Talamh (CNEOS) aig NASA.

A' tomhas mu 600 troigh ann am meud, tha dùil gum bi a' bhuidheann nèamhaidh mhòr seo a' siubhal gu dlùth air 17 Dàmhair. de speuradairean.

Air fhaicinn an toiseach air 28 Giblean, 1998, agus air fhaicinn a-rithist air 1 Dùbhlachd 2021, buinidh an asteroid seo don bhuidheann Apollo. Tha na asteroids Apollo air an ainmeachadh air asteroid Apollo 1862 agus tha iad ainmeil airson a bhith buailteach a dhol tarsainn air slighe na Talmhainn. Gu sònraichte, bha an clas Apollo an urra ri spreadhadh meteor Chelyabinsk 2013, a dh’ adhbhraich milleadh mòr agus leòntan anns an Ruis.

Ged a tha 1998 HH49 air a mheas mar “a dh’ fhaodadh a bhith cunnartach ”air sgàth a mheud, tha NASA a’ dèanamh a-mach gum bi an flyby aige sàbhailte. Ach, tha a làthaireachd a’ nochdadh cho neo-fhaicsinneach sa tha an cruinne-cè mòr agus an àite deatamach a th’ aig buidhnean leithid NASA ann a bhith a’ cumail sùil air bagairtean nàimhdeil.

Gu crìch, tha àite deatamach aig siostam Sentry II aig NASA ann a bhith a’ cumail sùil air Asteroids Near-Earth mar 1998 HH49 gus a bhith a’ dùileachadh cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith ann. Ged nach eilear an dùil gum bi flyby an asteroid sònraichte seo na chunnart, tha a mheud mar chuimhneachan air an fheum air a bhith faiceallach gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ar planaid.

stòran:

- Ionad NASA airson Sgrùdaidhean Rud faisg air an Talamh (CNEOS)

- spreadhadh meteor Chelyabinsk ann an 2013