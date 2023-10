Bidh NASA a’ clò-bhualadh agus a’ dèanamh deuchainn air einnsean rocaid 3D airson miseanan àite domhainn

Tha NASA air clach-mhìle chudromach a choileanadh ann an saothrachadh cuir-ris le bhith a’ clò-bhualadh 3D gu soirbheachail agus a’ dèanamh deuchainn air inneal rocaid ùr mar phàirt den phròiseact RAMFIRE aca. Tha RAMFIRE, a tha na sheasamh airson Saothrachadh Cur-ris Reactive airson a’ Cheathramh Tionndadh Gnìomhachais, air a mhaoineachadh le Buidheann-stiùiridh Misean Teicneòlas Fànais NASA (STMD). Tha am pròiseact ag amas air cinneasachadh cur-ris adhartachadh agus siostaman gluasad ùra a leasachadh airson miseanan fànais domhainn NASA san àm ri teachd.

Ann an co-obrachadh leis an leasaiche stuthan Elementum 3D, chruthaich innleadairean NASA bho Ionad Marshall Space Flight alùmanum tàthaichte ris an canar A6061-RAM2. Tha na feartan teas-dhìonach aig an tionndadh alùmanum seo airson a chleachdadh ann an einnseanan rocaid. Le bhith a’ clò-bhualadh 3D an nozzle mar aon phìos, tha an ùine saothrachaidh air a lughdachadh gu mòr an taca ri nozzles dèanta gu traidiseanta, a dh’ fheumas suas ri 1,000 pàirtean ceangailte leotha fhèin.

Bidh an nozzle RAMFIRE clò-bhuailte 3D a’ toirt a-steach seanalan beaga a-staigh gus an tobar fhuarachadh rè obrachaidhean agus casg a chuir air leaghadh. Tha a nàdar aotrom a’ ceadachadh co-phàirtean àrd-neart a thoirt gu buil, a’ comasachadh mhiseanan fànais domhainn a bhios a’ giùlan luchdan pàighidh nas truime. Tha seo deatamach airson iomairt NASA Moon to Mars, a tha ag amas air làthaireachd daonna fad-ùine a stèidheachadh air a 'ghealach agus mu dheireadh a' cur mhiseanan daonna gu Mars.

Tha an nozzle RAMFIRE air a dhol tro dheuchainnean teann-teine, a’ toirt a-steach diofar rèiteachaidhean connaidh, aig Raon Deuchainn an Ear Marshall. Tha na deuchainnean air dearbhadh gum faod an nozzle clò-bhuailte 3D obrachadh gu h-èifeachdach ann an àrainneachdan èiginneach dùbhlanach agus seasamh ri luchdan teirmeach, structarail agus cuideam. Thathas cuideachd a’ roinn an nozzle le luchd-ùidh malairteach agus an saoghal acadaimigeach, le companaidhean aerospace a’ measadh a’ phròiseas clò-bhualaidh alùmanum agus clò-bhualadh 3D ùr airson diofar thagraidhean.

Tha an coileanadh seo le NASA a’ nochdadh mar a tha barrachd cleachdaidh ann an saothrachadh cuir-ris ann an cinneasachadh co-phàirtean einnsean rocaid. Tha companaidhean eile, leithid AMCM agus Agile Space Industries, cuideachd a’ cleachdadh theicneòlasan clò-bhualaidh 3D gus seòmraichean losgaidh agus pàirtean rocaid èiginneach a dhèanamh. Tha na h-adhartasan sin ann an saothrachadh cuir-ris deatamach airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd agus leasachadh siostaman gluasad adhartach.

