Sgrùdadh Nanocarriers a’ nochdadh tricead àrd de antibodies an aghaidh polyethylene Glycol (PEG) ann an àireamh-sluaigh na Gearmailt

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh bho Institiud Max Planck airson Rannsachadh Polymer air solas a thilgeil air tricead antibodies an aghaidh polyethylene glycol (PEG) ann an sluagh na Gearmailt. Tha PEG na stuth cumanta a thathas a’ cleachdadh ann an cungaidhean maise, biadh agus cungaidh-leigheis. Faodaidh làthaireachd antibodies an aghaidh PEG buaidh mhòr a thoirt air èifeachdas leigheasan meidigeach a’ cleachdadh nanocarriers.

Bha an luchd-rannsachaidh ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air an ìre gu bheil antibodies an-aghaidh PEG mar-thà an làthair ann an comann-sòisealta na Gearmailt agus mar a dh’ fhaodadh iad buaidh a thoirt air cleachdadh nanocarriers ann an leigheasan meidigeach. Mar as trice bidh antibodies air an dèanamh leis an t-siostam dìon gus cuir an-aghaidh galairean viral. Ach, chaidh a lorg gum faod antibodies cuideachd leasachadh an aghaidh PEG, moileciuil le structar gu math sìmplidh.

Tha PEG air a chleachdadh ann an cungaidh-leigheis gus a bhith na chòmhdach dìon airson luchd-giùlan dhrogaichean nanosized, ag àrdachadh an ùine cuairteachaidh anns an t-sruth fala. Tha seo gu sònraichte buntainneach airson leasachadh nanocarriers ann an leigheasan aillse. Ach, lorg an sgrùdadh gu bheil antibodies an aghaidh PEG gan ceangal fhèin ris na nanocarrers còmhdaichte, gan dèanamh follaiseach don t-siostam dìon agus a’ cur bacadh air na buaidhean teirpeach aca.

Rinn an sgioba rannsachaidh sgrùdadh air còrr air 500 sampall fala a chaidh a thoirt bho euslaintich ann an 2019. Fhuair iad a-mach gun robh antibodies PEG rim faighinn ann an 83% de na sampallan. Gu h-inntinneach, chaidh an cruinneachadh de na antibodies sin a lorg gu mì-chothromach ri aois nan daoine a chaidh a dhearbhadh, a’ moladh gum faodadh buaidh a bhith aig tricead antibodies leis an àrdachadh o chionn ghoirid ann an cleachdadh PEG agus atharrachadh an t-siostam dìon le aois.

Tha buaidh mhòr aig co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo air leigheasan meidigeach san àm ri teachd a’ cleachdadh nanocarriers. Tha an luchd-rannsachaidh den bheachd gur dòcha gum feumar leigheasan atharrachadh gus cunntas a thoirt air freagairt an t-siostam dìon do antibodies PEG. Dh’ fhaodadh atharrachaidhean a bhith a’ toirt a-steach a bhith a’ cur stuthan eile an àite PEG no a’ toirt fa-leth na tha de ghrìtheid ghnìomhach a rèir dùmhlachd antibody ann am fuil euslainteach.

Tha tuilleadh rannsachaidh san amharc gus sgrùdadh a dhèanamh air mar as urrainnear leigheasan nanocarrier atharrachadh gus faighinn thairis air na dùbhlain a tha an cois antibodies an aghaidh PEG. Is e an t-amas dòighean-obrach ùr-ghnàthach a leasachadh a nì cinnteach gun tèid drogaichean a lìbhrigeadh gu h-èifeachdach ann an leigheasan meidigeach.

Gu h-iomlan, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air tricead agus buaidh antibodies an aghaidh PEG ann an leasachadh nanocarriers airson leigheasan meidigeach. Le bhith a’ dèiligeadh ris na dùbhlain sin, faodaidh luchd-rannsachaidh èifeachdas agus sàbhailteachd leigheasan stèidhichte air nanocarrier a leasachadh agus toraidhean cùram slàinte a dh’ fhaodadh atharrachadh.

stòran:

- Nanoscale Horizons (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

- Comann Max Planck