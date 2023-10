Beachdan ùra a’ feitheamh: A’ foillseachadh iongantasan na cruinne leis an teileasgop fànais Ròmanach

Dèan ullachadh airson tòiseachadh air turas iongantach tron ​​​​chosmos fhad ‘s a bhios Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace ris an robh dùil ag ullachadh airson a chuir air bhog gu mòr sa Chèitean 2027. Leis na comasan ùr-nodha aige, tha am misean NASA seo gu bhith ag ath-nuadhachadh ar tuigse air Galaxy Way Milky agus nas fhaide air falbh.

Is e aon de na prìomh amasan aig Teileasgop Fànais Ròmanach sgrùdadh farsaing a dhèanamh air an Galactic Bulge. Tha an roinn seo, a tha ann am meadhan ar galaxy, air a chòmhdach le sgòthan duslach a tha a 'cur bacadh air ar sealladh air na h-iongantasan nèamhaidh againn. Ach, le lèirsinn infridhearg iongantach an teileasgop, bidh e comasach dha luchd-saidheans a dhol a-steach do na sgàileanan sin agus na dìomhaireachdan a tha falaichte a-staigh fhuasgladh.

Le bhith a’ sgrùdadh priobadh an t-solais air a sgaoileadh leis na ceudan de mhilleanan de rionnagan, bidh e comasach don teileasgop fànais Ròmanach làthaireachd diofar stuthan nàimhdeil aithneachadh. Tha iad sin a’ toirt a-steach exoplanets, rionnagan fad às, cuirp reòta taobh a-staigh ar siostam grèine, tuill dhubh, agus mòran a bharrachd. Tha an dealbhadh ùr-ghnàthach aige, le raon farsaing de shealladh agus sealladh mionaideach, a’ fàgail an teileasgop na inneal lorg iongantach.

Cleachdaidh an teileasgop innleachd ris an canar microlensing gus tachartasan gun samhail agus tarraingeach a lorg anns a’ chosmos. Bidh microlensing a’ tachairt nuair a bhios nithean celestial a’ co-thaobhadh gu foirfe, ag adhbhrachadh gum bi an nì aghaidh na deilbh na ghlainne-meudachaidh nàdarra, a’ neartachadh an t-solais bho rionnagan fad às gu h-aithghearr. Le bhith a’ glacadh ìomhaighean gu leantainneach gach 15 mionaid airson dà mhìos, agus ag ath-aithris a’ phròiseis seo sia tursan thairis air a phrìomh mhisean còig bliadhna, tha Teileasgop Fànais na Ròimhe ag amas air còrr air mìle planaidean fhoillseachadh, le cuid dhiubh a dh’ fhaodadh a bhith suidhichte taobh a-staigh an raon còmhnaidh aca. reultan.

A bharrachd air an sin, bheir na beachdan a rinn an Teileasgop Fànais Ròmanach seallaidhean luachmhor air tricead phlanaidean timcheall air diofar sheòrsaichean de rionnagan, a’ toirt a-steach siostaman binary. A bharrachd air an sin, cuiridh e ri sgrùdaidhean air rionnagan neutron, tuill dhubh, troich dhonn, nithean crios Kuiper, agus eadhon leasaichidh e ar tuigse air gnìomhachd seismic a tha a’ tachairt taobh a-staigh rionnagan.

Fhad ‘s a tha sinn a’ feitheamh gu dùrachdach ri foillseachadh an Teileasgop Fànais Ròmanach, tha dùil a’ togail airson na lorgaidhean iongantach agus na seallaidhean inntinneach a tha romhainn. Tha ar n-eòlas air a’ chruinne-cè gu bhith a’ leudachadh gu h-iongantach, gar toirt aghaidh-ri-aghaidh leis na h-iongantasan do-chreidsinneach a tha taobh a-muigh ar planaid dachaigh. Dèan ullachadh airson a bhith troimh-chèile.

Ceistean Bitheanta

Dè a th’ ann an Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace?

Tha Teileasgop Fànais Ròmanach Nancy Grace na mhisean le NASA a tha ag amas air sealladh ùr-nodha a thoirt seachad den Milky Way Galaxy agus nas fhaide air falbh. Tha e uidheamaichte le lèirsinn fo-dhearg a bhith a’ coimhead tro sgòthan duslach a chuireas bacadh air ar sealladh air nithean celestial.

Dè a th’ ann an Sgrùdadh Fearann-ùine Galactic Bulge?

Tha an Sgrùdadh Fearann-ùine Galactic Bulge na phàirt de mhisean an Teileasgop Fànais Ròmanach. Tha e ag amas air a bhith a’ sgrùdadh prìomh sgìre Galaxy Way Milky, a’ cleachdadh comasan sònraichte an teileasgop gus sùil a chumail air ceudan de mhilleanan de rionnagan.

Ciamar a lorgas an teileasgop fànais Ròmanach planaidean?

Cleachdaidh an Teileasgop Fànais Ròmanach an dòigh microlensing gus planaidean a lorg. Bidh seo a’ tachairt nuair a tha nithean a’ co-thaobhadh gu foirfe, ag adhbhrachadh gum meudaich an nì aghaidh an t-solais a bhios reultan cùil a’ sgaoileadh. Le bhith a’ cumail sùil air na tachartasan sin, tha an teileasgop ag amas air còrr air mìle planaidean fhoillseachadh.

Dè na nithean celestial eile a nì an teileasgop fànais Ròmanach sgrùdadh?

A bharrachd air exoplanets, lorgaidh agus ionnsaichidh an Teileasgop Fànais Ròmanach rionnagan neutron, tuill dhubh, troich dhonn, nithean crios Kuiper, agus cuiridh e ri sgrùdaidhean seismology stellar.

Dè cho fada ‘s a bhios an teileasgop fànais Ròmanach ag obair?

Thathas an dùil prìomh mhisean an teileasgop fànais Ròmanach airson còig bliadhna. Rè na h-ùine seo, nì e grunn sgrùdaidhean, a ’toirt a-steach an Galactic Bulge Time-Domain Survey, gus beairteas de dhàta agus lèirsinn a chruinneachadh mun chruinne-cè.