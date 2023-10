Dèan Deiseil airson an Tachartas Seallaidh Pàirt Solar Eclipse ann an Nanaimo

Tha Comann Reul-eòlais Nanaimo a’ cur air dòigh tachartas seallaidh poblach gus a bhith a’ faicinn iongantas celestial annasach - pàirt grèine eclipse. Thèid an tachartas a chumail air Disathairne, Dàmhair 14, bho 8 gu 10: 30m aig Pipers Lagoon Park.

Bidh pàirt de eclipse grèine a’ tachairt nuair a thèid a’ ghealach seachad air beulaibh na grèine, ach chan eil a meud follaiseach mòr gu leòr airson a chòmhdach gu tur, a’ cruthachadh rud ris an canar eclipse grèine annular. Ged nach fhaic luchd-amhairc ann an Nanaimo a’ bhuaidh “ring of fire” a chithear ann an ceàrnaidhean de dh’ iomlanachd bhliadhnail, faodaidh iad a bhith an dùil gum faic iad pàirt de eclipse a chòmhdaicheas timcheall air 77% de chlàr na grèine.

Tha sàbhailteachd air leth cudromach nuair a thathar a’ cumail sùil air tachartasan mar seo, leis nach eil e a-riamh sàbhailte coimhead gu dìreach air a’ ghrèin às aonais glainneachan coimhead sàbhailteachd ceart no sìoltachain grèine air teileasgopan. Gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd a’ phobaill, bheir Comann Reul-eòlais Nanaimo seachad teileasgopan seallaidh grèine agus glainneachan grèine airson an cleachdadh aig an tachartas.

Bidh an eclipse ri fhaicinn gu h-ìosal air fàire an ear-dheas, a’ tòiseachadh aig 8:08m Bidh an eclipse as àirde, le còmhdach 77%, a’ tachairt aig 9:19m, agus thig an tachartas gu crìch aig 10:37m Tha e cudromach toirt fa-near gu bheil tha an tachartas seallaidh an urra ris an aimsir, agus thèid fios a chuir dheth air sgàth droch shìde air làrach-lìn Comann Reul-eòlais Nanaimo agus an duilleag Facebook aca.

Na caill an cothrom sònraichte seo a bhith a’ faicinn pàirt de solar eclipse. Thig còmhla ri Comann Reul-eòlais Nanaimo agus luchd-dealasach fànais airson eòlas neo-chinnteach air an iongnadh celestial againn.

stòran:

- Comann Reul-eòlais Nanaimo (www.nanaimoastronomy.com)

- Duilleag Facebook Comann Reul-eòlais Nanaimo (www.facebook.com/groups/naaimoastronomy)