Eachdraidh Eadar-cheangailte Neanderthal agus Homo sapiens: Seallaidhean bho Mion-sgrùdadh DNA

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Geneva (UNIGE) a’ tabhann seallaidhean ùra air cuairteachadh DNA Neanderthal ann an Homo sapiens an latha an-diugh. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Science Advances, a’ sgrùdadh mar a chaidh an DNA bho Neanderthals a sgaoileadh anns an genoma Homo sapiens thairis air na 40,000 bliadhna a dh’ fhalbh.

Tha an rannsachadh a’ nochdadh atharrachaidhean beaga ann an làthaireachd DNA Neanderthal thar diofar amannan agus roinnean cruinn-eòlasach, a’ tilgeil solas air eachdraidh eadar-cheangailte an dà ghnè seo. Tha fios o chionn fhada gun robh Neanderthals agus Homo sapiens eadar-ghnèitheach, agus mar thoradh air sin bha timcheall air dà sa cheud de DNA bho thùs Neanderthal ann an genomes Eurasianaich an latha an-diugh.

Ach, tha an sgrùdadh a 'sealltainn nach eil an àireamh sa cheud seo cunbhalach air feadh Eurasia. Tha DNA Neanderthal beagan nas pailte ann an genomes Àisianach an taca ri feadhainn Eòrpach. Is e aon mhìneachadh gum faodadh buaidhean eadar-dhealaichte taghadh nàdarra air ginean bho thùs Neanderthal a bhith air na h-eadar-dhealachaidhean sin eadar àireamhan Àisianach agus Eòrpach adhbhrachadh.

Tha teòiridh eile a mhol an luchd-saidheans UNIGE a’ moladh gum faodadh sruthan imrich a bhith na phrìomh fheart ann an cuairteachadh DNA Neanderthal. Nuair a bhios sluagh imrich a’ measgachadh le sluagh ionadail, tha DNA an t-sluaigh ionadail buailteach a dhol suas ann an co-rèir ris an astar bho thùs a’ bhuidheann imrich.

Gus an teòiridh seo a dhearbhadh, chleachd an luchd-rannsachaidh stòr-dàta anns an robh còrr air 4,000 genomes de dhaoine fa-leth à Eurasia a’ dol air ais 40,000 bliadhna. Tha na co-dhùnaidhean staitistigeil aca a 'sealltainn gu robh cuibhreann beagan nas àirde de DNA Neanderthal aig sealgairean-cruinneachaidh Paleolithic na h-Eòrpa an coimeas ri an co-aoisean Àisianach. Ach, rè a’ ghluasaid Nuadh-chreagach (o chionn 10,000 gu 5,000 bliadhna), bha lùghdachadh anns a’ chuibhreann de DNA Neanderthal ann an genomes Eòrpach, a’ ciallachadh gu robh ceudad beagan nas ìsle na ann an àireamhan Àisianach.

Le teachd a’ chiad thuathanaich à Anatolia agus an sgìre Aegean aig an àm seo, aig an robh nas lugha de DNA Neanderthal, lughdaich sin dùmhlachd DNA Neanderthal san Roinn Eòrpa. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt sealladh luachmhor air turas mean-fhàs agus pròiseas tar-chinealach an dà ghnè seo.

Ann an co-dhùnadh, tha amalachadh seann rannsachadh genome agus dàta arc-eòlais a 'toirt cothrom dhuinn eachdraidh iom-fhillte Neanderthals agus Homo sapiens fhuasgladh. Tha an sgrùdadh seo mar iomradh airson sgrùdaidhean san àm ri teachd agus dh’ fhaodadh gun cuidich e le bhith ag aithneachadh pròifilean ginteil a tha a’ gluasad bhon chuibheasachd, a dh’ fhaodadh a bhith a’ nochdadh buaidhean buannachdail no ana-cothromach.

stòran:

- Artaigil tùsail: Eòlas adhartaich

- Oilthigh Geneva: www.unige.ch/ga/about/more-about-unige/