Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach cò às a thàinig Supernova SN 1006

Anns a’ bhliadhna 1006 CE, chunnaic speuradairean tachartas cosmach iongantach a chuir iongnadh orra - breith rionnag ùr a nochd ann an speur na h-oidhche agus a dhealraich gu soilleir airson trì bliadhna. Ach, bha na bha iad a’ smaoineachadh an toiseach airson rionnag rudeigin eadhon nas iongantaiche: supernova. Is e na spreadhaidhean cataclysmic seo na h-uinneanan as cumhachdaiche a chunnaic daonnachd a-riamh.

Eu-coltach ri supernovae eile, chuir SN 1006 baffles air luchd-saidheans air sgàth a chumadh sònraichte. An àite tomad solais spherical sìmplidh, bha e coltach gur e spreadhadh dùbailte a bh’ ann le buill-bodhaig fada, sìnte. Tha an enigma seo air a bhith a’ cur dragh air speuradairean fad linntean, ach a-nis, mar thoradh air beachdan o chionn ghoirid le Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), tha dealbh nas soilleire air nochdadh.

Bha an saideal IXPE, a chaidh a chuir air bhog san Dùbhlachd 2021, a’ cuimseachadh air SN 1006, a tha a’ fuireach ann an reul-bhad Lupus timcheall air 6,500 solas-bliadhna air falbh bhon phlanaid againn. Le bhith a’ dèanamh anailis air an dàta a chaidh a chruinneachadh rè ùine amharc dà sheachdain an saideal san Lùnastal 2022, tha luchd-rannsachaidh NASA air tighinn gu co-dhùnadh làidir.

A dh'aindeoin mìneachaidhean a chaidh a dhèanamh roimhe, tha iad den bheachd gu bheil SN 1006 mar thoradh air dà rionnag troich gheal a' spreadh aig an aon àm. Tha an suidheachadh speurail seo a’ cur ri coltas sònraichte an supernova. Tha ìomhaighean IXPE a’ nochdadh gu bheil àite deatamach aig raon magnetach chaotic SN 1006 ann a bhith a’ cumadh an spreadhaidh.

Bidh na co-dhùnaidhean a’ tilgeil solas air na h-eadar-obrachaidhean toinnte a bhios a’ tachairt aig tachartasan celestial cho mòr. Mar a bhios an tonn clisgeadh bhon spreadhadh a’ gluasad tro sgòthan de ghas fànais, bidh e a’ co-thaobhadh ris an raon magnetach. Bidh dealanan san raon seo air an glacadh, dìreach airson an luathachadh agus an gluasad aig astaran àrd leis an spreadhadh. Bidh am pròiseas seo a’ gluasad lùth air ais don raon magnetach, a’ leantainn gu cruthachadh na feart dùbailte a chaidh fhaicinn ann an SN 1006.

Tha lorg tùsan dà-chànanach SN 1006 chan ann a-mhàin a’ doimhneachadh ar tuigse air supernovae ach tha e cuideachd a’ soilleireachadh a’ bhuaidh mhòr a dh’ fhaodadh a bhith aig eadhon na gràineanan as lugha air na h-uinneanan cosmaigeach mòr sin. Mar a bhios speuradairean a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan na cruinne, tha sinn air ar fàgail fo iongnadh mu mhòrachd agus iom-fhillteachd ar n-àrainneachd nèamhaidh.

