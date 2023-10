Tha sgrùdadh a’ moladh gur e blocaichean togail tùsail a th’ ann an tuill air Arrokoth

Tha sgrùdadh ùr air a dhèanamh le luchd-rannsachaidh aig Institiud Rannsachaidh an Iar-dheas (SwRI) air nochdadh gu bheilear a’ creidsinn gu bheil na tuill dìomhair air Arrokoth, nì Kuiper Belt, mar cuid de na seann bhlocaichean togail aige. Chaidh Arrokoth, air an robh Ultima Thule roimhe seo, fhaicinn le bàta-fànais New Horizons aig NASA san Fhaoilleach 2019.

Nochd turas-adhair Arrokoth an soitheach-fànais cruth sònraichte - dà lobes cruinn ceangailte le amhach caol coltach ri fear-sneachda. A bharrachd air an sin, bha an lobe as motha, leis an t-ainm Wenu, a’ nochdadh grunn tholl enigmatic, agus bha trì tomaichean air an comharrachadh gu mì-chinnteach air an lobe nas lugha, ris an canar Weeyo. Chaidh a lorg gu robh meudan, cumaidhean, dathan agus faileasachd coltach ris na tuill sin.

Dh'fhoillsich luchd-rannsachaidh SwRI am pàipear ath-sgrùdaichte le co-aoisean anns The Planetary Science Journal, ag ràdh gu bheil coltas ann gur e na tomaichean na bunaitean togail tùsail aig Arrokoth. Rinn iad coimeas eadar co-theacs geòlais nan tuill agus rinn iad mion-sgrùdadh air na cumaidhean, meudan, faileasan agus dathan aca. Lorg an sgrùdadh gu bheil tùs cumanta aig na tuill sin agus thathas a’ creidsinn gun deach a chruthachadh nuair a chaidh Arrokoth a chruthachadh an toiseach o chionn billeanan de bhliadhnaichean.

Chan eil fios fhathast air a’ phròiseas cruthachaidh agus carson a tha na tuill uile coltach ann am meud. Ach, tha an luchd-rannsachaidh a 'moladh gum feumar am meud as fheàrr leotha de na blocaichean togail sin a mhìneachadh le modalan cruthachadh planetesimal. Bidh an anailis cuideachd a’ toirt taic don mhodail neo-sheasmhachd sruthadh, far am bi stuthan creagach a’ bualadh ri chèile aig astaran slaodach, a’ ceadachadh cruinneachadh socair de nithean.

Tha tuigse air tùsan planaidean mar Arrokoth deatamach airson leasachadh planaidean a thuigsinn. Tha lorg nan tuill sin a’ toirt sealladh luachmhor do luchd-saidheans mu bhith a’ cruthachadh a leithid de bhuidhnean celestial. Tha feum air tuilleadh sgrùdaidh gus faighinn a-mach dè cho cumanta sa tha structaran coltach ri tom am measg planaidean.

Tha Arrokoth suidhichte 4.1 billean mìle air falbh ann an Kuiper Belt, ga fhàgail mar an rud as fhaide air falbh air an do thadhail bàta-fànais ann an siostam na grèine. Tha e mu 22 mìle a dh'fhaid.

Sgrùdadh: Feartan agus Tùs Rud Kuiper Belt Tundan Mòr Arrokoth (SwRI)