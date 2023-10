Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach mar a tha meatailtean prìseil na Talmhainn a’ fuireach faisg air an uachdar

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach carson a lorgar meatailtean luachmhor leithid òr, platanam, agus palladium faisg air uachdar na Talmhainn, a dh’ aindeoin an dùmhlachd a tha a’ moladh gum bu chòir dhaibh a bhith air a dhol fodha chun chridhe. Tha luchd-rannsachaidh air faighinn a-mach gun deach na meatailtean sin a ghlacadh ann an creag leth-leaghte às deidh do chreagan mòra fànais bualadh air an Talamh. Tha làthaireachd nam meatailtean luachmhor sin faisg air an uachdar air a bhith a’ cur dragh air luchd-saidheans o chionn fhada, ach thathas a’ creidsinn gun tàinig iad air tìr air an Talamh aig àm buaidhean le creagan fànais mòra goirid às deidh cruthachadh a’ phlanaid. Ach, an àite a bhith a 'dol fodha chun a' chridhe, bha na meatailtean sin a 'sgoltadh tron ​​​​bhratach agus chaidh an glacadh ann an creag cruaidh, a' leigeil leotha fuireach faisg air an uachdar.

Ann an sgrùdadh o chionn ghoirid, rinn luchd-saidheans atharrais air seann bhuaidhean air an Talamh thràth gus tuigsinn carson nach deach na meatailtean luachmhor sin fodha gu cridhe. Fhuair iad a-mach nuair a bhuail creag fànais mòr, is dòcha meud na gealaich, ris an Talamh, gun do chruthaich e cuan magma leaghte a chaidh a-steach don fhallainn. Fon chuan magma seo bha sgìre de chreig leth-leaghte, leth-chruaidh. Mean air mhean chaidh na meatailtean bhon neach-buaidh a-steach don roinn leth-leaghte seo, a’ measgachadh leis an fhallaing. An àite a bhith a’ dol fodha gu dìreach ris a’ chridhe, neartaich an culaidh mheatailt, a’ glacadh pìosan de mheatailt air an t-slighe.

Thairis air billeanan de bhliadhnaichean, thug maistreadh agus convection san fhallainn na meatailtean sin nas fhaisge air an sgudal, gan dèanamh ruigsinneach airson obair mèinnearachd. Tha an lorg seo a’ tilgeil solas air tùs agus pailteas de mheatailtean prìseil air an Talamh, a’ mìneachadh mar a thàinig iad gu crìch faisg air an uachdar. A bharrachd air an sin, tha e comasach gum bi na roinnean beairteach meatailt seo san fhallainn fhathast rim faicinn an-diugh ann an ìomhaighean seismic de thaobh a-staigh na Talmhainn.

Dh’fhaodadh tuilleadh rannsachaidh a bhith a’ toirt a-steach a bhith ag atharrais air buaidhean co-chosmhail air planaidean talmhaidh eile leithid Mars no Venus gus tuigse fhaighinn air mar a bhiodh am pròiseas seo ag obair air diofar shaoghal. Tha an sgrùdadh seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na pròiseasan geòlais a thug cumadh air ar planaid agus cuairteachadh mheatailtean prìseil.

stòran:

- Gnìomhan Acadamaidh Nàiseanta nan Saidheansan