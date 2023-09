Faodaidh dealanan àrd-lùth bho Magnetotail na Talmhainn a bhith a 'cruthachadh uisge air a' ghealach

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gu bheil dealanan àrd-lùth a tha suidhichte anns a 'phlasma timcheall air an Talamh a' cruthachadh uisge air a 'ghealach. Dh’ fhaodadh an lorg ùr seo sealladh luachmhor a thoirt seachad air cuairteachadh uisge thairis air uachdar na gealaich, gu sònraichte ann an sgìrean fo sgàil maireannach nach fhaigh solas na grèine gu bràth. Tha tuigse air cuairteachadh uisge air a’ ghealach deatamach airson sgrùdadh a dhèanamh air mean-fhàs agus dealbhadh mhiseanan le sgioba san àm ri teachd. Faodar uisge a bhuain le speuradairean airson beathachadh agus faodar cuideachd a thionndadh gu bhith na chonnadh airson tuilleadh sgrùdaidh fànais.

Tha an rannsachadh, air a stiùireadh leis an neach-saidheans Shuai Li bho Oilthigh Hawaii aig Mānoa, a 'ceangal cruthachadh uisge air a' ghealach ri builgean magnetach na Talmhainn ris an canar an magnetosphere. Tha an magnetosphere ag obair mar sgiath, a 'dìon na Talmhainn bho ghràinean àrd-lùth ann an gaoth na grèine. Nuair a bhios gaoth na grèine ag eadar-obrachadh leis an magnetosphere, bidh e a’ cruthachadh earball fada magnetach air taobh na h-oidhche air an Talamh, ris an canar an magnetotail. Taobh a-staigh an magnetotail seo, bidh dealanan agus ions àrd-lùth a’ cruthachadh duilleag plasma.

Mar a bhios a 'ghealach a' cuairteachadh na Talmhainn, bidh i a 'dol tron ​​​​magnetotail seo, a tha ga dhìon bho ghràineanan fo chasaid fhad' sa tha e fhathast a 'leigeil le solas uachdar na gealaich a ruighinn. Sheall rannsachadh roimhe, nuair a tha a’ ghealach taobh a-muigh an magnetotail, gu bheil i air a spreadhadh le gaoth na grèine agus gu bheil beagan uisge air a chruthachadh. Ach, bhathas an dùil gun lùghdaicheadh ​​cruthachadh uisge gu mòr taobh a-staigh an magnetotail air sgàth dìth protonaichean gaoithe grèine.

A’ cleachdadh dàta a chruinnich am Mapper Mineralogy Moon air bàta-fànais Chandrayaan 1, lorg Li agus an sgioba aige gu bheil cruthachadh uisge ann am magnetotail na Talmhainn coltach ri nuair a tha a’ ghealach taobh a-muigh an magnetotail. Tha e a’ moladh gu bheil pròiseasan no tobraichean uisge a bharrachd taobh a-staigh an magnetotail nach eil ceangailte gu dìreach ri cuir a-steach gaoithe grèine. Lorg an sgioba gu bheil dealanan àrd-lùth anns an magnetotail a’ toirt a-mach buaidhean co-chosmhail ri ions ann an gaoth na grèine.

Tha an lorg seo a’ toirt taic do rannsachadh a rinn Li roimhe a sheall ocsaidean anns an iarann ​​​​meirge magnetotail ann an roinnean pòla na gealaich. Tha e a 'cur cuideam air a' cheangal domhainn eadar an Talamh agus a 'ghealach. Leanaidh an sgioba orra a’ sgrùdadh na h-àrainneachd plasma timcheall na gealaich agus a’ sgrùdadh na tha de dh’ uisge aig na pòlaichean gealaich aig diofar ìrean de shlighe na gealaich tron ​​​​magnetotail.

Tha an rannsachadh seo riatanach mar phàirt de phrògram Artemis, a tha ag amas air daoine a thilleadh chun na gealaich ro 2026. Cuiridh na lorgan a chaidh a dhèanamh ri planadh agus ullachadh nas fheàrr airson miseanan leudaichte gu uachdar na gealaich agus nas fhaide air falbh.

Source:

- Space.com (Artaigil Tùsail)