Luchainn Earr-dhuilleach: Luchd-còmhnaidh Seasmhach nan Andes Neo-thròcaireach

Ann an talamh garbh agus neo-thròcaireach beanntan nan Andes, far am faod an teòthachd tuiteam gu fuarachadh cnàimh nas lugha na 40 ceum Celsius (às aonais 40 ceum Fahrenheit), is dòcha gum bi e na iongnadh ciamar a dh’ fhaodadh creutair beò sam bith a bhith beò. Ach, an aghaidh a h-uile coltas, tha gnè de luchag ann a tha chan ann a-mhàin air gabhail ris an àrainneachd chruaidh seo ach a tha air a bhith na dhachaigh dhaibh - an luchag le cluas-duilleach.

Eu-coltach ris na glinn agus na coilltean torach a lorgar aig àirdean ìosal, tha mullaichean nan Andes a’ nochdadh sealladh-tìre lom agus fàsail, far a bheil uaineachd gann agus suidheachaidhean gann. Am measg an t-suidheachaidh neo-aoigheil seo, tha luchagan cluas-duilleach air faighinn a-mach beathachadh agus beatha gun samhail a shnaigheadh.

Tha atharrachaidhean iongantach aig na creutairean beaga tapaidh sin a leigeas leotha a bhith beò. Tha am feart sònraichte aca, cluasan cumadh duille agus fada, a’ cuideachadh le bhith a’ riaghladh teòthachd a’ chuirp le bhith a’ toirt seachad farsaingeachd uachdar a bharrachd airson sgaoileadh teas. Leigidh seo leis na luchagan an teòthachd reòta a tha a’ cuairteachadh an àrainn aca a chumail suas.

A bharrachd air an sin, tha luchagan cluas-duilleach air fàs gu bhith nan sealgairean fìor èifeachdach. Anns an daithead aca sa mhòr-chuid tha preasan agus feur a dh’ fhaodas a bhith beò aig na h-àirdean as àirde sin. Tha na lusan tapaidh sin, a tha a’ gabhail a-steach gnèithean cruaidh mar yareta agus chuquiraga, a’ toirt seachad am beathachadh riatanach airson gum bi na luchagan a’ soirbheachadh, a dh’aindeoin nan suidheachaidhean far nach eil daoine a’ fuireach.

Ach chan e dìreach atharrachaidhean corporra a chuireas ri bhith beò. Bidh luchagan cluas-duilleach cuideachd a’ nochdadh fulangas giùlain. Is e beathaichean fìor shòisealta a th’ annta, a’ fuireach ann an coimhearsnachdan dlùth, a bhios dualtach cuideachadh le bhith a’ lorg biadh, fasgadh agus dìon an aghaidh chreachadairean san àrainneachd dhùbhlanach seo.

Tha comas luchainn cluais-dhuilleach a bhith a’ soirbheachadh anns na suidheachaidhean cruaidh sin a’ soilleireachadh sùbailteachd iongantach agus sùbailteachd nàdair. Tha e na chuimhneachan gum faod beatha soirbheachadh eadhon anns na h-àiteachan as mì-fhoighidneach, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air mar as urrainn do ghnèithean cumail orra agus soirbheachadh an aghaidh uireasbhaidhean a tha coltach nach gabh a shàbhaladh.

FAQ:

C: Dè an teòthachd chuibheasach a th’ aig mullaich bheanntan nan Andes?

F: Faodaidh an teòthachd air mullaich bheanntan nan Andes ruighinn cho ìosal ri minus 40 ceum Celsius (às aonais 40 ceum Fahrenheit).

C: Dè bhios luchagan cluas-duilleach ag ithe?

F: Bidh luchagan cluas-dhuilleach gu sònraichte ag ithe preasan agus feur a dh’ fhaodas a bhith beò ann an droch shuidheachadh beanntan nan Andes.

C: Ciamar a mhaireas luchagan cluais-dhuilleach san àrainneachd seo?

F: Tha luchagan cluas-duilleach air atharrachaidhean corporra a leasachadh, leithid na cluasan sònraichte aca ann an cumadh duille, gus teòthachd bodhaig a riaghladh. Bidh iad cuideachd a 'nochdadh giùlan sòisealta agus an urra ri fàsmhorachd cruaidh airson beathachadh.

C: An e luchagan cluas-dhuilleach an aon ghnè a dh’ fhaodas a bhith beò ann am beanntan nan Andes?

F: Fhad ‘s a tha luchagan cluais-dhuilleach air an atharrachadh gu sònraichte ri àrainneachd chruaidh nan Andes, tha gnèithean eile air faighinn a-mach cuideachd air na beanntan sin, a’ taisbeanadh an iomadachd beatha a dh’ fhaodas soirbheachadh ann an suidheachaidhean fìor.