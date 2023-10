Bidh ‘Globster’ a’ nighe air tìr ann am Papua New Guinea: An e creutair coltach ri maighdeann-mhara a th’ ann?

Tha lorg dìomhair is inntinneach air an saoghal a ghlacadh mar chreutair coltach ri maighdeann-mhara a chaidh air tìr ann am Papua New Guinea air 20 Sultain 2023. Tha eòlaichean a’ sgrùdadh a’ chreutair agus ga mheas mar ‘Globster’, teirm a thathar a’ cleachdadh airson cunntas a thoirt air mòran de dh’fheòil mara a tha lorgar iad uaireannan air tràighean ann an diofar stàitean de chrìonadh.

Tha an neach-saidheans àrainneachd Helene Marsh den bheachd gur e fuigheall beathach-mara a th' anns a' chnap gun bheatha. Tha Sascha Hooker, eòlaiche mamalan mara, ag aontachadh leis a’ mheasadh seo. A bharrachd air an sin, tha Erich Hoyt, neach-rannsachaidh aig Glèidhteachas Muc-mhara is Leumadairean san RA, a’ moladh gur dòcha gur e dugong a th’ anns a’ globster, ris an canar cuideachd bò mara. Tha Hoyt den bheachd gu bheil an creutair air a bhith marbh airson grunn sheachdainean.

Tha lorg a’ chreutair iongantach seo air ùidh agus deasbad farsaing a bhrosnachadh. Ged a dh’ fhaodadh cuid a bhith luath ga cheangal ri maighdeann-mhara uirsgeulach, tha luchd-saidheans fhathast ag amas air fìor nàdar an t-sampall a thuigsinn. Bidh tuilleadh sgrùdaidh agus mion-sgrùdadh a’ tilgeil solas air an dearbh ghnè a th’ ann agus na suidheachaidhean a dh’ adhbharaicheas coltas air an tràigh.

Tha a’ choimhearsnachd shaidheansail gu dùrachdach a’ dùileachadh tuilleadh ùrachaidhean agus toraidhean rannsachaidh a dh’ fhaodadh an dìomhaireachd timcheall air a’ chreutair tarraingeach seo fhuasgladh. Tha tuigse air na creutairean a tha a’ fuireach anns na cuantan againn deatamach airson beatha na mara a ghlèidheadh ​​agus a ghleidheadh, agus tha lorgan mar seo a’ cur ri leudachadh ar n-eòlais agus ag àrach tuigse nas doimhne air iongantasan an t-saoghail nàdarra.

Mìneachaidhean:

- Globster: Mòran feòil mara a lorgar air tràighean ann an diofar ìrean de chrìonadh.

– Marbh-mara: Buidheann de mhamalan mara anns a bheil mucan-mara, leumadairean agus pèileagan.

- Dugong: Mamal mara mòr, ris an canar gu tric mart mara, a bhios a’ fuireach ann an uisgeachan cladaich anns na h-Innseachan agus Cuan Sèimh.

stòran:

- Neach-saidheans àrainneachd Helene Marsh

- eòlaiche mamalan mara Sascha Hooker

- Neach-rannsachaidh Erich Hoyt aig Glèidhteachas Mucan-mara is Leumadairean san RA

