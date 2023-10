An creutair dìomhair air a sguabadh air tràigh ann am Papua New Guinea

By

Geàrr-chunntas: Tha eòlaichean fo imcheist leis na tha air fhàgail de chreutair a chaidh a sguabadh air tràigh ann am Papua New Guinea. Ged nach eil fios fhathast air dearbh-aithne, tha eòlaichean den bheachd gum faodadh e a bhith na mhuc-mhara pìleat, leumadair, mart mara, no eadhon siorc.

Chuir lorg mì-chinnteach fàilte air luchd-tràghad ann am Papua New Guinea, nuair a nochd fuigheall toinnte is lobhaidh de chreutair neo-aithnichte air a’ chladach. Tha eòlaichean an-dràsta a’ sgrùdadh a’ chreutair gus a ghnè agus adhbhar a’ bhàis a dhearbhadh.

Ged a tha dearbh-aithne a’ chreutair fhathast na dhìomhaireachd, tha bith-eòlaichean mara air grunn chothroman a mholadh. Dh'fhaodadh gur e muc-mhara pìleat a th' ann, ainmeil airson an cinn chruinn shònraichte agus na cuirp bholtach. Tha feartan corporra co-chosmhail aig leumadairean cuideachd, gan dèanamh mar thagraiche.

Tha crodh mara, neo manatees, nan cothrom eile a chuir eòlaichean air adhart. Gu tric lorgar na mamalan mara mòra, socair seo ann an sgìrean cladaich agus tha iad ainmeil airson an daithead luibheach. Tha an coltas sònraichte aca, le pliutan coltach ri pleadhag agus corp cruinn, car coltach ris a’ chreutair dhìomhair.

Gu inntinneach, tha cuid de dh’eòlaichean eadhon air moladh gum faodadh fuigheall a’ chreutair buntainn ri siorc. Leis an staid crìonaidh, tha e doirbh faighinn a-mach dè na dearbh fheartan a dhearbhas am beachd-bharail seo. Ach, tha cearbain cumanta anns na h-uisgeachan timcheall air Papua New Guinea agus tha measgachadh farsaing de ghnèithean aca a tha a’ fuireach san sgìre.

Thèid tuilleadh sgrùdaidh agus sgrùdaidh a dhèanamh air na tha air fhàgail gus barrachd solas a thoirt air dearbh-aithne a’ chreutair. Faodaidh deuchainnean DNA agus mion-sgrùdadh cnàimhneach cuideachadh le bhith a’ toirt seachad freagairtean nas cinntiche. Gu ruige sin, tha an lorg dìomhair seo a’ leantainn air adhart a’ tarraing luchd-saidheans agus luchd-tràghad le chèile, gam fàgail a’ beachdachadh air dìomhaireachdan na mara.

Mìneachaidhean:

- Muc-mhara pìleat: seòrsa de mhuc-mhara a tha ainmeil airson an cinn cruinn agus na cuirp bolgach.

- Dolphin: mamalan uisgeach le feartan corporra coltach ri mucan-mara.

- Mart mara: Cuideachd aithnichte mar manatee, mamal mara mòr, luibheach le pliutan coltach ri pleadhag agus corp cruinn.

- Siorc: Iasg creachaidh le cnàimhneach cartilaginous.

stòran:

- Chan eil URL air a thoirt seachad.